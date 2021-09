https://mundo.sputniknews.com/20210915/una-filtracion-revela-que-facebook-exime-de-sus-reglas-a-una-elite-secreta-1116076119.html

Una filtración revela que Facebook exime de sus reglas a una élite secreta

Facebook asegura que sus estándares de comportamiento se aplican a todos sus usuarios, sin importar su estatus o fama. Sin embargo, unos documentos a los que... 15.09.2021, Sputnik Mundo

El programa, conocido como cross check o XCheck se desarrolló inicialmente para servir como una medida de control de calidad para las acciones tomadas contra cuentas de personas consideradas importantes, incluidas celebridades, políticos y periodistas destacados.A día de hoy, sin embargo, el sistema "protege a millones de usuarios VIP del proceso normal de cumplimiento de las reglas de la empresa", revelan los documentos de Facebook analizados por WSJ.Algunos usuarios son "incluidos en la lista blanca", es decir, se vuelven inmunes a las reglas. A otros se les permite publicar material que infringe las reglas mientras no se someten a las revisiones por parte de los empleados de Facebook, las cuales a menudo nunca se realizan, detalla el medio.En 2019, por ejemplo, la red social permitió que el futbolista brasileño Neymar compartiera con sus decenas de millones de seguidores unas fotos de desnudos de una mujer, quien lo había acusado de violación. El procedimiento estándar de Facebook en el caso de la publicación de "imágenes íntimas no consensuadas" es simple: eliminarlas. Pero debido a que la cuenta del deportista estaba protegida por XCheck, durante más de un día, el sistema impidió que los moderadores de Facebook borraran el contenido.Un documento interno de una revisión de las prácticas de inclusión de personas en las "listas blancas" de Facebook considera que el favoritismo hacia esos usuarios VIP era extensivo y "no defendible públicamente".El documento, además, califica las acciones de la empresa como "un abuso de confianza" y agrega que "a diferencia del resto de nuestra comunidad, estas personas pueden violar nuestros estándares sin ninguna consecuencia".Pese a algunos intentos para controlar el sistema, XCheck creció hasta incluir al menos 5,8 millones de usuarios en 2020, según muestran los documentos.Al describir el sistema, Facebook ha engañado no solo al público sino también a su propia Junta de Supervisión (Oversight Board), un organismo creado por la empresa para garantizar la responsabilidad de sus métodos de moderación de contenido. Facebook le aseguró al organismo que su sistema para usuarios de alto perfil se utiliza solo en "una pequeña cantidad de decisiones".El portavoz de Facebook, Andy Stone, dijo en una declaración escrita que las críticas a XCheck eran justas, pero agregó que el sistema "fue diseñado por una razón importante: crear un paso adicional para que podamos hacer cumplir con precisión las políticas sobre el contenido que podrían requerir más comprensión".Según Stone, Facebook ya había identificado los problemas con XCheck y estaría "trabajando para solucionarlos".Los papeles que describen el sistema son parte de una gran cantidad de documentos internos de Facebook revisados por The Wall Street Journal, los cuales demuestran que la empresa conoce detalladamente los "fallos [​​de su plataforma] que causan daño".Personas familiarizadas con la cuestión aseguran que al menos algunos de los documentos fueron compartidos con la Comisión de Bolsa y Valores y con el Congreso de EEUU por una persona que busca protección federal para denunciar a la compañía.

