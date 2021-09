https://mundo.sputniknews.com/20210915/rusia-advierte-que-no-se-hara-responsable-de-crisis-migratorias-provocadas-por-occidente-1116066989.html

Rusia advierte que no se hará responsable de crisis migratorias provocadas por Occidente

"Cuando la Unión Europea se dio cuenta de que esa carga le pesaba demasiado, empezó a pedir a los demás que compartieran la responsabilidad por el destino de los migrantes. No pensamos compartir la responsabilidad de algo que no solo no apoyamos sino que condenamos", declaró Lavrov desde la capital tayika donde participó en una reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.Los flujos migratorios proceden "de Afganistán, de Irak, de todos aquellos países desbaratados por nuestros colegas occidentales", subrayó el jefe de la diplomacia rusa.El tema de la inmigración ilegal, recordó, "se volvió especialmente candente después de que la OTAN bombardeara Libia" y este país pasara de ser "uno de los más estables y prósperos en lo social" a convertirse en un "agujero negro".La OTAN se niega a dialogarLa OTAN rechaza rotundamente mantener un diálogo en el ámbito militar con Rusia, comunicó el canciller ruso.Añadió que Moscú está dispuesto a comunicar con la Alianza pero de manera profesional, sin "tonos emocionales, semihistéricos".La OTAN y Rusia se han acusado mutuamente de eludir los contactos en varias ocasiones.La Alianza suspendió la cooperación civil y militar con Moscú tras la adhesión de la península de Crimea a Rusia en 2014 y la crisis en el este de Ucrania. A su vez, el Kremlin rechaza todas las acusaciones, declarando que Rusia no toma parte en el conflicto ucraniano, la cuestión de Crimea "está cerrada" y que las sanciones contra Rusia son inadmisibles.Los contactos se reanudaron en 2017 con encuentros esporádicos.

