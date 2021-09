https://mundo.sputniknews.com/20210915/principal-accionista-de-linea-aerea-mexicana-interjet-enfrenta-proceso-por-fraude-1116063750.html

Principal accionista de línea aérea mexicana Interjet enfrenta proceso por fraude

Principal accionista de línea aérea mexicana Interjet enfrenta proceso por fraude

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El mayor accionista de la quebrada empresa mexicana Interjet, Alejandro del Valle, enfrentará en prisión un juicio por su probable... 15.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-15T01:56+0000

2021-09-15T01:56+0000

2021-09-15T01:56+0000

américa latina

interjet

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103486/67/1034866776_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_85187d89fd200c24ef1517537028acee.jpg

Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Del Valle enfrentará un proceso vinculado a una investigación judicial por delitos financieros, la empresa clarificó que se trata de otro proceso, distinto a la multimillonaria deuda fiscal de la compañía aérea.La detención del empresario no está vinculada con la empresa Interjet, sino con un "conflicto entre particulares que involucran a la financiera Crédito Real", dijo el vocero de la aerolínea, Carlos del Valle.El empresario mexicano es investigado por su presunta participación en un fraude por unos tres millones de dólares.El presunto "fraude genérico" por el que fue detenido Del Valle estaría relacionado con un crédito solicitado a la mencionada financiera a través de su empresa, para la fallida compra de las estaciones radiodifusoras del sistema Radiópolis.En busca de capital para InterjetEl 13 de julio de 2020, un grupo de inversionistas, encabezados por el empresario detenido, impulsó la capitalización de Interjet con más de 150 millones de dólares para que la línea aérea pudiera continuar con sus operaciones.En diciembre del año pasado, la asamblea de accionistas lo designó a Del Valle como presidente del Consejo de Administración reemplazando a Miguel Alemán Magnani.Ese empresario que dejó el cargo y se encuentra en Francia es nieto del expresidente Miguel Alemán (1946-1952), fundadores de la aerolínea, y Del Valle pasó a ser socio mayoritario con el 90% de las acciones de la compañía aérea.El 17 de agosto la Interpol emitió una "ficha roja" para buscar y capturar a Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal por unos 3,25 millones de dólares.Interjet, una de las cuatro principales aerolíneas mexicanas, anunció en diciembre de 2020 el cambio de presidente en medio de cinco días consecutivos de vuelos cancelados por el impago de combustible y deudas con el fisco.En el primer trimestre del 2019, Interjet canceló muchos vuelos por no contar con aviones disponibles ni tripulaciones suficientes, entre problemas de mantenimiento de la flota de aviones rusos Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).La flota de la aerolínea la integraban 53 aeronaves: 39 Airbus A320 y 14 aviones SSJ-100.Casi 3.000 pasajeros afectados emprendieron una multimillonaria acción colectiva de demanda legal contra la empresa.La línea aérea no tiene bienes suficientes para cubrir los adeudos de siete años al fisco, impuestos y demandas de pasajeros afectados, y urge de una capitalización que buscaba Del Valle.Antes de la pandemia, Interjet transportó en 2019 unos 50.000 pasajeros al día en vuelos nacionales e internacionales.Del Valle también se involucró en un proyecto de modernización del estatal Banco del Bienestar, y es dueño de Telmark-Contact Line, dedicado a ofrecer servicios de 'call center', y de Penny Money, operadora de remesas recibidas desde EEUU.

https://mundo.sputniknews.com/20201218/el-gobierno-de-amlo-busca-revivir-la-aerolinea-mexicana-para-ocupar-el-hueco-que-deja-interjet-1093886154.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

interjet, méxico