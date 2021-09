Presidente de Argentina reúne a ministros afines tras renuncia presentada por otros cinco

https://mundo.sputniknews.com/20210915/presidente-de-argentina-reune-a-ministros-afines-tras-renuncia-presentada-por-otros-cinco-1116103364.html

Los medios apostados en las inmediaciones de la Casa Rosada mostraron al mandatario entrar a la Casa Rosada, y la llegada paulatina de los ministros leales al gobernante.Son siete ministros los que acompañan a Fernández: el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el de Economía, Martín Guzmán, la de Salud, Carla Vizzotti, la de Seguridad, Sabina Frederic, el de Trabajo, Claudio Moroni, el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el de Turismo y Deportes, Matías Lammens. El primero en ofrecer su renuncia fue el ministro del Interior, Wado de Pedro.El titular del Ministerio del Interior, que durante 2015 fue el último secretario general de la Presidencia de la entonces jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó en su carta que escuchó las palabras de Alberto Fernández tras conocer el resultado de las elecciones primarias, cuando "planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino".En ese sentido dijo: "he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición".A continuación, dos ministros más del Gobierno de Alberto Fernández, el de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, y el de Justicia, Martín Soria, pusieron su cargo a disposición del mandatario.Tomaron los mismos pasos el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el de Deportes y Turismo, Matías Lammens.Todos estos funcionarios son cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, también ofreció su renuncia al presidente nada más se constató la derrota de la coalición gobernante Frente de Todos el 12 de septiembre en las elecciones primarias.Así lo reconocieron fuentes del ministro a Sputnik, al indicar que esta presentación se realizó en el ámbito privado.Esta situación puede ser interpretada como un desafío de la vicepresidenta al gobernante, con el que formó una coalición, el Frente de Todos, para ganar las elecciones generales que les permitieron llegar al Gobierno en diciembre de 2019.Estos movimientos dejan muy debilitado al mandatario, cuya alianza de Gobierno se basa en un acuerdo con la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.Pese a ser uno de los dirigentes del Gobierno de coalición, Massa no se reunió con el presidente, sino que convocó a los funcionarios que le responden a un encuentro en la tarde del 15 de septiembre en la sede del partido Frente Renovador, que forma parte del Ejecutivo.Las presentaciones de renuncias, que todavía no se han hecho efectivas, se producen a tres días del fiasco electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias, cuando perdió en 18 de los 24 distritos del país a solo dos años de llegar al poder.

