Otro factor del alza del precio del gas en Europa

Otro factor del alza del precio del gas en Europa

15.09.2021

¿Pandemia? ¿Alta demanda de Asia? ¿Reducción de suministros de Rusia? Y no solamente esto eleva los precios de la energía en Europa. Una de las razones fueron los vientos insuficientemente fuertes en el mar del Norte, que "alimentan" los parques eólicos del Reino Unido, Alemania y otros países. Según The Financial Times, el fenómeno natural asociado con la ausencia de vientos fuertes es único y se ha observado por primera vez en 22 años. Este fenómeno inusual ha provocado una disminución en la cantidad de energía generada por los parques eólicos.Los analistas de ICIS Energy dijeron que se espera que la generación eólica en Alemania durante las próximas dos semanas promedie solo cinco gigavatios por día en comparación con un promedio de más de 10 gigavatios diarios para los tres septiembres anteriores. Eso es una décima parte del total posible.Los precios del gas en Europa estaban creciendo a principios de año, pero se produjo una aceleración significativa en el verano boreal. El 13 de septiembre, los precios superaron los 800 dólares por 1.000 metros cúbicos de gas. Al mismo tiempo, en junio, el combustible costaba 300 dólares por 1.000 metros cúbicos.Como resultado, se registró un aumento récord de los precios de la electricidad. Según Reuters, la semana pasada, el precio del megavatio-hora en Alemania subió a 97,25 euros, mientras que en Francia alcanzó los 100,4 euros. Los analistas creen que esta tendencia se mantendrá hasta finales de año.El presidente Rusia, Vladímir Putin, insiste en que los miembros de la anterior Comisión Europea son los responsables por proponer precios de mercado para el gas, en vez de firmar contratos a largo plazo con precios fijos.

