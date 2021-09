https://mundo.sputniknews.com/20210915/moncho-el-pequeno-monstruo-uruguayo-que-reversiona-canciones-con-mucha-ternura-1116064876.html

Moncho, el pequeño monstruo uruguayo que reversiona canciones con mucha ternura

Su nombre completo es Moncho Dark Shine. Este dibujo animado sorprende a los internautas por lo bien que canta en los videos que publica en Instagram, donde ya cosecha miles de seguidores.

El uruguayo en cuestión es un músico y animador que se mantiene bajo un total animato. Durante la cuarentena por el coronavirus creó este dibujo animado que reversiona clásicos de los 80, 90 y temas modernos.Entre su repertorio, se pueden encontrar canciones de Gustavo Cerati, Radiohead, The Smashing Pumpkins, Babasónicos, Queen y los Beatles."Por suerte tengo un ser humano que está atrás que me ayuda en todo y tengo otros amigos monstruitos que me ayudan a cantar, a tocar el violín, la guitarra", contó Moncho en una entrevista con Telemundo.Lo poco que se sabe del artista es que es un papá que quería entretener a sus hijos durante la cuarentena y aprovechó dos cosas que le apasionan: la música y el diseño."Yo quería grabar pedacitos de canciones que me gustaran", explica Moncho a Montevideo Portal sin imaginar el éxito que conseguiría en redes.Por el momento, este tierno monstruo solo reversiona temas de grandes artistas, pero no descarta incursionar con sus propias canciones: "Va todo de la mano, (...) arriesgarme y mostrar algunas canciones que pueda generar".

