Luz divina (y gratuita): a la catedral de Santiago de Compostela le pagan sus facturas de la luz

2018 ano que o Concello deixa de pagar a factura da Catedral. Quén gobernaba Santiago nesas datas? @martinhonoriega 🤭🤭.

Non pagan IBI, non pagan luz, non declaran ingresos...non hai negocio máis rentable na terra. 🤦🤦🤦 https://t.co/OTdta8kGD7