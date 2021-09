Los científicos descubren los secretos que se esconden bajo los volcanes

https://mundo.sputniknews.com/20210915/los-cientificos-descubren-los-secretos-que-se-esconden-bajo-los-volcanes-1116070518.html

La investigación, llevada a cabo por expertos de la Universidad de Queensland (Australia), reveló que, al contrario de lo que se creía, la lava de los llamados volcanes de puntos calientes no es magma ‘prístino’, es decir, no proviene del manto derretido a decenas de kilómetros bajo la superficie de la Tierra.Los puntos calientes son áreas de alta actividad volcánica que, a diferencia de otras áreas de vulcanismo, no están necesariamente asociadas a los encuentros de las placas tectónicas.Según Ubide, a lo largo de décadas se consideró que los volcanes de puntos calientes eran "mensajeros del manto de la Tierra, ofreciéndonos un vistazo de lo que está sucediendo en lo profundo" de nuestro planeta.La nueva investigación mostró, sin embargo, que "estos volcanes son extremadamente complejos por dentro" y filtran a la superficie una mezcla derretida muy diferente de la que esperaban los especialistas.Ubide detalla que, en el estudio, se halló que los minerales se reciclan por el magma ascendente, cambiando su química general para ‘parecer’ prístino. El descubrimiento es "una nueva pieza importante del rompecabezas para comprender mejor cómo funcionan los volcanes de las islas oceánicas", apuntó el portal Phys.org.Los resultados de la investigación sugieren que la detección de magma en el límite entre la corteza y el manto podría indicar una erupción próxima.En el marco de la investigación, los científicos analizaron muestras volcánicas tomadas en El Hierro, en las Islas Canarias (España). Los hallazgos se compararon con los datos de otros volcanes de islas oceánicas alrededor del mundo, incluido Hawái.Los hallazgos se publicaron el 14 de septiembre en la revista científica Geology.

