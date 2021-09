https://mundo.sputniknews.com/20210915/las-redes-tunden-a-la-profepa-por-dibujos-publicados-sobre-la-flora-y-fauna-de-mexico-1116103219.html

Las redes tunden a la Profepa por dibujos publicados sobre la flora y fauna de México

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México fue criticada en redes sociales por publicar una infografía con el dibujo de un borrego... 15.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

críticas

profepa

twitter

usuarios

borrego cimarrón

El organismo realizó dicha publicación, como parte de las infografías que comparte periódicamente referentes a la flora y fauna de México, para explicar las características de esta especie que habita en Norteamérica.Hubo quienes pidieron que la próxima vez que realicen una de estas infografías contraten a personas profesionales para hacer las imágenes.Algunos aseguraron que eso es lo que pasa cuando se ocupan puestos del organismo por personas recomendadas y no por quienes son aptas para la vacante.Otros criticaron la forma en la que fueron redactados los textos que acompañan la ilustración.Esta no es la primera vez que la Profepa es criticada en redes sociales por sus ilustraciones, en días anteriores los usuarios también mostraron su desacuerdo con imágenes como la del achiote, en la que también destacaron que estaba mal redactada de la información.Lo mismo ocurrió con la infografía del jaguar, el felino más grande que habita en el continente Americano, al que incluso los usuarios resaltaron que no terminaron de colorear.Las publicaciones que realiza la Profepa buscan invitar tanto a las personas que viven en México, como a los extranjeros, a conocer más sobre la flora y la fauna que existe en el país.Hasta el momento, el organismo no se ha pronunciado sobre las constantes críticas que recibe en su cuenta oficial de Twitter.

méxico

