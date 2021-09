https://mundo.sputniknews.com/20210915/la-politica-es-el-nuevo-escenario-que-ansian-los-famosos-argentinos-1116088320.html

La política es el nuevo escenario que ansían los famosos argentinos

La política es el nuevo escenario que ansían los famosos argentinos

El economista Javier Milei, sorpresa en las primarias argentinas, sumó el apoyo de Alexander Caniggia, un mediático que sueña que todos los argentinos tengan... 15.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-15T18:21+0000

2021-09-15T18:21+0000

2021-09-15T18:21+0000

américa latina

política

argentina

gente

javier milei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1116087940_0:102:474:368_1920x0_80_0_0_3491feba2aa130be04c5448719402c5e.jpg

La política se ha convertido en el nuevo escenario preferido para varios personajes mediáticos de Argentina, que no dudan en dejar su pasado de escándalos para animarse a plantear sus propios proyectos de país. El último exponente es Alexander Caniggia, figura de la TV argentina con familia millonaria que dio su apoyo al economista Javier Milei y promete que su país será "potencia mundial"."¿Ustedes qué piensan? ¿Qué voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores?", preguntó Caniggia a sus seguidores en un vídeo de Instagram.Caniggia aseguró que ahora "cambió todo" y que en el país sudamericano "se viene una revolución con mi amigo el Peluca Milei", en referencia al economista Javier Milei, una de las sorpresas de las primarias legislativas del 12 de septiembre, donde obtuvo el tercer lugar en la Ciudad de Buenos Aires gracias a un discurso liberal y contrario a la "casta política" tradicional.Alexander Caniggia desembarcó en la televisión argentina en 2014, cuando junto a su hermana Charlotte —ambos nacidos y criados en la lujosa Marbella— participaron de Bailando por un sueño, el certamen de baile dentro del programa Showmatch. La fama les llegó por su padre, Claudio Paul Caniggia, destacado futbolista que fue figura de la Selección Argentina durante la década de 1990.Desde entonces, Alexander Caniggia se mantuvo como figura de escándalos televisivos, reality shows y certámenes de talentos como Master Chef. Su particular acento y su estilo confrontativo y egocéntrico le ganaron seguir siendo parte del jetset argentino.Ahora, sin embargo, el joven parece estar seguro de dejar el mundo de los medios para trabajar por su país. "No voy a hacer más televisión. Me voy a dedicar 24/7 a la política de ahora en más", explicó.Famosos a la política, una industria en crecimientoEl salto de celebridades a la política no es un fenómeno nuevo en el mundo ni en Argentina. Sin embargo, los últimos meses parecen corroborar el romance entre figuras necesitadas de atención y dirigentes políticos de segundo orden ansiosos por captar la mirada de nuevos votantes.Uno de los casos más sonados fue el de la modelo y actriz Cinthia Fernández, que lanzó su precandidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires bailando en lencería frente a la sede del Congreso. La joven se postuló por el partido Unite por la Libertad y la Dignidad, mismo lema que en 2019 llevó a otra famosa televisiva, Amalia Granata, a la legislatura de la provincia de Santa Fe.Unite también fue el partido que arropó el salto a la política de Milei, que si bien es economista, ganó notoriedad con reiteradas apariciones como panelista en programas televisivos. La candidatura de Milei se estructuró a través del frente Avanza Libertad y bajo el paraguas del excandidato a la Presidencia, José Luis Espert.El lanzamiento político de Caniggia, en tanto, es apoyado por su abogado, Alejandro Cipolla, quien también patrocinó la incursión política de otra mediática: Morena Rial, hija de Jorge Rial, uno de los periodistas de espectáculos más conocidos de Argentina.De la mano de Cipolla, Morena Rial aportó su nombre al proyecto político de Martín Maganas, un empresario y precandidato a concejal por el distrito de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, por el Partido Renovador Federal.

https://mundo.sputniknews.com/20210913/quien-gano-y-quien-perdio-las-conclusiones-de-las-primarias-argentinas-1116006317.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, argentina, gente, javier milei