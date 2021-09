https://mundo.sputniknews.com/20210915/la-opep-agradece-el-compromiso-y-liderazgo-de-maduro-en-medio-de-la-pandemia-1116084235.html

La OPEP agradece el compromiso y liderazgo de Maduro en medio de la pandemia

La OPEP agradece el compromiso y liderazgo de Maduro en medio de la pandemia

CARACAS (Sputnik) — El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Barkindo, reconoció el rol del Gobierno de... 15.09.2021

"Gracias a nuestra coherencia, gracias al compromiso, y a la cohesión (…) gracias al liderazgo ejemplar del presidente Maduro, pudimos no solo sobrevivir a esta crisis, sino superarla con creces", expresó Barkindo.Barkindo arribó a Venezuela la noche del 14 de septiembre, recibido por el canciller Félix Plasencia, y este miércoles 15 sostuvo una reunión privada con el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, tras la cual afirmó que el mandatario venezolano demostró su capacidad de manejo de crisis en el año 2020.El secretario de la OPEP realiza esta visita a Venezuela en el marco del 61 aniversario de este bloque, y se espera que en las próximas horas sostenga también una reunión con Maduro.Durante su discurso, Barkindo agradeció el esfuerzo realizado por Venezuela para que esta visita oficial se concretara.A su vez, el Gobierno de Venezuela reiteró su repudio a las sanciones al crudo ejercidas por Estados Unidos y reiteró su compromiso con el acuerdo de cooperación firmado entre los socios de la OPEP."Es por ello que ratificamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo el acuerdo de cooperación OPEP +, ahora extendido hasta diciembre de 2022, con los más elevados principios de cooperación, complementariedad y paz internacional", indicó el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami.La crisis petroleraEl secretario general de la OPEP declaró también que la crisis petrolera que afrontó el mundo por la pandemia de COVID-19 ya se superó.El secretario general aseguró que el desplome del crudo "en el 2020 a raíz de la pandemia no tiene precedentes".En medio de las medidas para el control del COVID-19 en el mundo, el mercado petrolero registró una caída abrupta; incluso, por primera vez en la historia, el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) de referencia para los mercados se cotizó a un valor negativo ante el exceso de producción y la caída de la demanda, lo que provocó gran conmoción.No obstante, Barkindo señaló que en el próximo año no hay perspectivas de un nuevo período de caída abrupta del precio del crudo.Además, agregó que el mundo seguirá dependiendo del consumo de gas y petróleo en los próximos 20 años e incluso su crecerá en 28%."En nuestro estudio hasta el 2045, que es el tiempo que hemos estudiado, podemos concebir la perspectiva de que habrá un crecimiento de consumo de estas energías. En este período el petróleo y el gas van a continuar dominando como energías claves de la humanidad", apuntó

