Iván Duque visita España señalado por las denuncias de represión y censura

MADRID (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván Duque, llega el 16 de septiembre a España para una visita que se prolongará hasta el sábado 18. 15.09.2021

Sobre el papel, la visita se produce con motivo del 140 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y su objetivo principal es la búsqueda de inversiones con un importante aliado comercial: España es el principal inversor europeo en Colombia y el segundo de todo el mundo, solo por detrás de EEUU.Sin embargo, el viaje arrancará ensombrecido por las denuncias de la diáspora colombiana y las asociaciones humanitarias, que aprovecharán la presencia del presidente colombiano en España para protestar contra la represión del Gobierno de Duque ante la oleada de movilizaciones que comenzó con el Paro Nacional del mes de abril.Según los datos ofrecidos por esta organización, la represión contra las protestas en Colombia dejó en los últimos meses más de 50 personas muertas, 1.900 heridas, alrededor de 2.000 detenidas, más de 300 desaparecidas y al menos 28 víctimas de violencia sexual.Para calentar motores, la diáspora colombiana en Madrid organizó el 12 de septiembre una manifestación que reunió a unas 200 personas para rechazar la visita de Duque. Este tipo de movilizaciones seguirán en los próximos días. Ya hay convocada otra para el jueves, una marcha que está siendo promovida por el partido de izquierdas Podemos, socio minoritario del Gobierno de España, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).Duque divide al Gobierno españolPrecisamente, uno de los puntos polémicos de la visita de Duque es la división que genera en las filas del Gobierno de España. Durante su visita, el mandatario colombiano mantendrá encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (del PSOE).También se reunirá con todos los expresidentes del Gobierno español vivos (Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy) y participará en varios foros económicos antes de partir el sábado a Santiago de Compostela (Galicia).La diplomacia española —sobre la que manda el PSOE— recibirá a Duque con todos los honores. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció el 14 de septiembre que Duque será condecorado con el Collar de Isabel la Católica, una distinción que ya recibieron sus predecesores Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana al visitar España.No obstante, Podemos encara la visita de forma muy diferente. En un comunicado emitido el 12 de septiembre, la formación morada llamó la atención sobre que este viaje se produce "en medio de una gravísima crisis política y de derechos humanos en Colombia".!Nuestro Gobierno y la Unión Europea deben permanecer a la altura de los valores que dice defender en su política exterior, adoptando un papel activo en la defensa de los derechos humanos en el país hermano!, añade el texto.Censura en la Feria del LibroUno de los puntos destacados de la visita de Duque a España es su participación en la Feria del Libro de Madrid, que este año tiene a Colombia como su invitado de honor. Bajo el lema "Colombia, diversa y vital", los organizadores programaron una serie de eventos para celebrar la cultura colombiana durante los 15 días que dura la feria.Sin embargo, esta pretendida celebración de la diversidad quedó nublada por la intervención de la Embajada de Colombia para que no fueran invitados autores críticos con el Gobierno.El propio embajador, Luis Guillermo Plata, declaró que se buscaban perfiles "neutrales", unas palabras que corrigió más tarde asegurando que su intención era decir que la selección había sido neutral. En cualquier caso, las ausencias de autores como William Ospina o Giuseppe Caputo, apuntan a que no se trató de un simple resbalón verbal.Esto provocó que autoras que sí habían sido invitadas, como es el caso de Melba Escobar, renunciaran a participar en el evento. "Las declaraciones del embajador dan a entender que la selección de autores que asistirán a la feria fue definida con base en afinidades políticas al Gobierno [...] Al saber que el Embajador se refirió de forma explícita a los autores invitados como neutrales, no pude sino declinar la invitación, pues estoy lejos de ser neutral", escribió Escobar en una tribuna para El País.Según reportan medios colombianos, la polémica llevó a Duque a cancelar sus planes para presentar su último libro en la Feria del Libro de Madrid, una circunstancia que todavía no ha sido confirmado oficialmente por la embajada, pero que refleja cómo el viaje está quedando ensombrecido por las polémicas incluso antes de empezar.

