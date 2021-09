Huawei contrata a más científicos para hacer frente a las restricciones de EEUU

"Si la empresa no hubiera prestado atención a la ciencia y la investigación básicas, no hubiera participado en una cooperación profunda con los principales científicos del mundo o no hubiera valorado a quienes se dedican a la investigación básica durante la última década, no hubiéramos acumulado la enorme cantidad de conocimientos teóricos y tecnológicos y conocimientos de ingeniería necesarios para superar las dificultades creadas por las restricciones y bloqueos estadounidenses", indicó el director ejecutivo.