Fundalatin pide que quienes sancionaron a Venezuela se apeguen a recomendación de Bachelet

CARACAS (Sputnik) — La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo (Fundalatin) llamó este miércoles a los países que sancionaron a... 15.09.2021, Sputnik Mundo

"Es vital que los estados que han impuesto estas medidas coercitivas contra Venezuela, implementen de inmediato la recomendación contenida en el informe de la señora Michelle Bachelet, quien ha pedido que se levanten las sanciones adoptadas contra el Estado venezolano", expresó la presidenta de la fundación María Eugenia Russián, en un video colgado en la red social Twitter.La organización sin fines valora que el informe publicado por la Alta Comisionada refleje el efecto de las sanciones en pacientes con enfermedades crónicas, cuyos tratamientos no han podido ser importados por el temor de los proveedores de comercializar con instituciones públicas de Venezuela, ante las amenazas de sanciones de Estados Unidos.Sin embargo, Russián repudió que el informe no haya incluido a las 195 "víctimas del bloqueo", quienes, sostuvo, fallecieron porque los tratamientos financiados por la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa más sancionada por Estados Unidos, no pudieron ser adquiridos.

