Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia rechaza "censura" de Duque a periodista

BOGOTÁ (Sputnik) — La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia rechazó la "censura indirecta" del presidente Iván Duque, al no querer responder... 15.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

libertad de expresión

iván duque

"La justificación que escogió Duque para vetar al periodista revalida que no se trata de una decisión accidental o coyuntural, y que por el contrario es una acción premeditada e intencional de excluir de forma permanente al periodista como un acto de revancha", dijo la FLIP en un comunicado.A comienzos de septiembre, Caracol Televisión invitó al presidente colombiano a su informativo para responder preguntas de ciudadanos en formato pregrabado. La entrevista también contó con aportes de periodistas de distintos medios de Colombia.Aunque Daniel Samper Ospina, comediante en Youtube y columnista en el medio de comunicación digital Los Danieles, salía en pantalla, su pregunta nunca fue emitida al aire."Al día siguiente, dos fuentes me confirmaron lo que había sucedido: cuando dieron paso a mi pregunta, el mandatario pidió suspender la grabación y dijo que se negaba a ser mi interlocutor: que se rehusaba a responderla, sin siquiera conocerla", escribió Samper Ospina este fin de semana en Los Danieles, sitio web que fundó con otro reconocido periodista colombiano, el excolumnista de Revista Semana, Daniel Coronell.En el comunicado, la FLIP reiteró que "impedir la participación de un periodista en una entrevista con el Presidente de la República, por cualquier medio, dada la existencia previa de una controversia, es una injerencia indebida del Ejecutivo que silencia una voz crítica en el debate y la labor informativa, lo cual es incompatible con la libertad de prensa".El llamado de atención se hizo previo a la visita oficial de Duque a España, que estuvo precedida por la polémica de su gobierno en la Feria del Libro de Madrid: su embajador allí, Luis Guillermo Plata, aseguró que no había invitado a escritores colombianos reconocidos internacionalmente, como Héctor Abad Faciolince, Santiago Gamboa o Laura Restrepo (todos, críticos de Duque), por buscar "cosas neutras, donde prime el lado literario de la obra", según reseñó el portal Libertad Digital.Plata se retractó días después.

Rodrigo Fernández Esb irro como su padre NarcoUribe 0

colombia

