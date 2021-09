https://mundo.sputniknews.com/20210915/expresidente-de-parlamento-catalan-acusado-de-desobediencia-defiende-la-libertad-de-debate-1116068792.html

Expresidente de Parlamento catalán acusado de desobediencia defiende la libertad de debate

Expresidente de Parlamento catalán acusado de desobediencia defiende la libertad de debate

BARCELONA (Sputnik) — El expresidente del Parlamento de Cataluña acusado de un delito de desobediencia, Roger Torrent, defendió ante el Tribunal Superior de... 15.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-15T11:57+0000

2021-09-15T11:57+0000

2021-09-15T12:08+0000

españa

cataluña

parlamento de cataluña

roger torrent

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107552/07/1075520733_0:35:3937:2250_1920x0_80_0_0_13dbcbf6796d9ce5a9de1399aeb885d3.jpg

"Como presidente y como miembros de la mesa no nos corresponde la iniciativa parlamentaria, pero sí defender que esta se pueda tramitar y que los diputados puedan hacer los debates que crean oportunos", afirmó Torrent a su salida del juzgado de Barcelona.El exlíder del Parlamento regional compareció ante el tribunal para declarar en la fase de instrucción previa a juicio, en una sesión a puerta cerrada que se prolongó 15 minutos y en la que solo contestó a las preguntas de su abogado.Torrent está acusado por la Fiscalía tras haber permitido en 2019 el trámite de dos propuestas de resolución a favor del derecho a la autodeterminación de Cataluña y de reprobación del rey de España, que habían previamente sido vetadas por el Tribunal Constitucional.El actual consejero de Empresa del Gobierno catalán, que entonces era el máximo responsable de la Cámara, defendió ante el tribunal que los propios letrados parlamentarios dudaron de la ilegalidad de las resoluciones.El expresidente afirmó que su papel fue el de "neutralidad política" al permitir que se tramitaran las dos propuestas, y advirtió que cualquier sentencia en su contra sería "totalmente desproporcionada" porque "cuestiona los fundamentos del parlamentarismo"."Si esto termina con una sentencia condenatoria, es un precedente nefasto desde un punto de vista democrático porque limita la libertad de expresión en el Parlamento, y no lo podemos permitir desde la defensa de los derechos fundamentales", subrayó el dirigente independentista.Se da la circunstancia que, tras su declaración en el TSJC, Torrent asistirá a la reunión de la mesa de negociación entre los gobiernos de España y Cataluña para abordar el conflicto político sobre la independencia.

https://mundo.sputniknews.com/20210202/que-se-vota-el-14-de-febrero-en-cataluna-1094301770.html

https://mundo.sputniknews.com/20210910/los-independentistas-catalanes-cada-vez-mas-divididos-por-el-dialogo-con-espana-1115924963.html

gehard cent

Informe de experiencia sobre el tratamiento del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibro

0