Exministro de Haití cuestiona la legalidad de acciones del exfiscal en caso del magnicidio

Exministro de Haití cuestiona la legalidad de acciones del exfiscal en caso del magnicidio

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El exministro de Justicia de Haití, Camille Edouard Jr. (2016-2017), puso en duda la legalidad de las acciones del excomisionado de...

"Una vez que el expediente ha sido enviado al gabinete de investigación, se despoja de la Fiscalía. No puede de ninguna manera tomar acciones paralelas al juez de instrucción o tomar medidas de protección como: prohibiciones de salida, incautaciones", dijo el miembro del Colegio de Abogados al diario Le Nouvelliste.La semana pasada Bed-Ford, a quien el primer ministro despidió mediante una misiva el 13 de septiembre, solicitó a la telefónica Digicel los registros del jefe de Gobierno, durante la jornada del magnicidio.Según aseguro, Henry se comunicó en dos ocasiones con el abogado Joseph Felix Badio, acusado de dar la orden de asesinato y de planificar el magnicidio.Con estas revelaciones el exfiscal invitó al primer ministro a una audiencia para aclarar el contenido de las llamadas, aunque Henry desatendió la solicitud, lo cual no incumple ninguna ley, explicó el abogado."Tan pronto como el interesado considere que ha escapado a la competencia del Ministerio Público, por el objeto, la situación y el lugar, podrá ignorar la invitación", señaló Edouard, y también cuestionó la acusación complementaria enviada por Bed-Ford al juez de instrucción relacionadas con las llamadas telefónicas.Según el letrado "faltan pistas sustanciales para la toma de tal acusación", aunque puntualizó que el fiscal puede dirigir acusaciones, o recibir denuncias, analizar sus méritos, y luego enviarlas al juez de instrucción.El caso del magnicidio revivió en las últimas semanas, luego de casi dos meses estancado.El juez de instrucción Garry Orélien, citó para el 20 de septiembre a la ex primera dama, Martine Etienne, la única testigo presencial de los hechos.

