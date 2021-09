https://mundo.sputniknews.com/20210915/estos-son-los-beneficios-de-incluir-la-rucula-en-tu-dieta--1116069535.html

Estos son los beneficios de incluir la rúcula en tu dieta

La arúgula es una planta comestible que ofrece incontables beneficios a la salud. Hoy te contamos cuáles son algunos de ellos. 15.09.2021, Sputnik Mundo

Conocida también como ruca, rúcula o roqueta, esta planta es considerada como una verdura crucífera, es decir, que pertenece a la familia de las brasicáceas. Numerosos estudios sugieren que estos vegetales tienen impactos positivos en nuestra salud.Reducción del riesgo de cáncerAgregar verduras crucíferas como la arúgula a la dieta podría ayudarte a vivir más. Un estudio realizado en 2017 encontró que comer más de estos alimentos es un hábito que estaría asociado a un menor riesgo de desarrollar cáncer. Eso se debe a que las brasicáceas contienen fitonutrientes capaces de disminuir los niveles de inflamación en el cuerpo. Los investigadores también descubrieron que las crucíferas pueden reducir las probabilidades de muerte de manera general, por cualquier causa.Mejorar la salud del corazónEl mismo estudio reveló, además, que el consumo de verduras crucíferas como la rúcula estaría asociado con una disminución del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Los resultados se observaron en aquellas personas cuyas dietas incluían, además de brasicáceas, frutas y verduras de hoja verde.Otra investigación, publicada en 2018 en la revista de la Asociación Estadounidense del Corazón, mostró que una dieta rica en crucíferas podría reducir el riesgo de aterosclerosis —depósito e infiltración de grasa en las paredes de las arterias— en mujeres mayores.Fortalecer los huesosLa roqueta es un alimento rico en calcio y vitamina K, nutrientes que desempeñan un importante papel en la salud ósea. Esta combinación es ideal pues la vitamina K ayuda en la absorción correcta del calcio y evita su acumulo en las paredes de los vasos sanguíneos, explica Eat This, Not That!, web dedicada a la alimentación saludable.¡Ojo!Debido a que la rúcula contiene altos niveles de vitamina K, es recomendable limitar su ingesta si tomas medicamentos anticoagulantes. Esto se debe a que este nutriente ayuda con la coagulación de la sangre, lo que podría deshacer los efectos de los fármacos en cuestión.

