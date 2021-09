https://mundo.sputniknews.com/20210915/el-secreto-de-chiles-en-nogada-el-plato-de-la-independencia-mexicana-1116085651.html

El secreto de chiles en nogada, el plato de la Independencia mexicana

El secreto de chiles en nogada, el plato de la Independencia mexicana

La tradición dicta que el chile en nogada fue creado para celebrar al recién creado Imperio mexicano en 1821. Sputnik te explica cómo un postre de orígenes... 15.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-15T17:48+0000

2021-09-15T17:48+0000

2021-09-15T17:48+0000

américa latina

día de independencia de méxico

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1116087000_0:45:2016:1179_1920x0_80_0_0_2572c628856d2b0ad32126dfa585e323.jpg

El chile en nogada es un plato que se prepara a partir de un chile tipo poblano, que se rellena con un picadillo agridulce, mezcla de carnes de res y cerdo con frutas de estación, el cual se baña con una salsa cremosa a base de nueces de Castilla.Sputnik consultó a la chef mexicana Ana Luisa Ricárdez Vargas, quien relató los detalles y secretos para preparar este plato, nacido en el período barroco, que sigue despertando pasiones sobre su forma de confección y que tienen tantas recetas como cocineros hay en México."Aprendí a hacer este platillo en la universidad, tenía un maestro de cocina mexicana que era originario de Puebla y él nos compartió su receta pero, en este tema, hay cantidad de formas que se van adaptando a los gustos y la economía de quien lo prepara", dijo Ricárdez en entrevista con Sputnik.Una de las miles recetas de chile en nogadaPara la fuente, uno de los puntos a favor de preparar el chile en nogada es el uso de frutas de estación, "aprovechar esta combinación de los frutos que nos está otorgando la tierra como la pera, la manzana, la almendra, los frutos secos y los piñones, que son muy ricos".Es por esta combinación que el chile en nogada tiene un sabor muy específico, que no suele ser común dentro del resto de la amplia gastronomía mexicana y "lo primero para preparar el chile en nogada es la peregrinación de los ingredientes".Para el picadillo de relleno se requiere:Ricárdez contó a Sputnik que en sus preparaciones de chile en nogada utiliza tanto carne de res como de cerdo, pero que la variación de las carnes utilizadas también cambia el sabor final del plato. Ella prefiere utilizar carne de lomo y en el cerdo, prefiere el lomo de cabeza "una carne con más grasita y jugo".Lo engorroso de la preparación es que todos los ingredientes se cortan finamente a cuchillo, por lo que se requiere tiempo para dejarlo todo listo antes de la cocción. Los ingredientes del picadillo se cocinan junto al ajo y la cebolla, con el que se luego se rellena el chile, dándole un sabor agridulce particular.Originalmente, la receta incluía también al acitrón, un tipo de dulce cristalizado que se hace en base a la pulpa de biznaga, un tipo de cactus monumental, que se encuentra en peligro de extinción en México. Es por eso que desde el año 2010, cuando se expidió la norma oficial mexicana NOM-059 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente federal, se protegió a las biznagas y prohibió su explotación, venta y consumo, ya que su extracción tiene un impacto nocivo para la biodiversidad y el ecosistema mexicano. Con la protección de la biznaga se prohibió también la comercialización del acitrón como uno de sus derivados.La fuente explicó que el acitrón puede sustituirse por piña glaseada o chilacayota (un tipo de calabaza nativa) que dan un sabor similar. En su caso, también agrega pasas de uva "güeras" que aportan un sabor más acido al picadillo.Aparte, se prepara la salsa de nogada, que en su versión original se realiza en base a almendras y nueces de Castilla que se pelan, se remojan en leche y posteriormente se licuan. Antes, explicó la fuente, se molían con el metate y esa pasta resultante se mezclaba con queso fresco de cabra.Luego, se tateman los chiles poblanos, se desvenan y se rellenan con este picadillo. El tercer paso, que viene a continuación, despierta pasiones en México: el capeado.¿Capear o no capear?El capeado es una fina capa de una mezcla de huevo y harina por la que se pasa el chile una vez relleno, para freírlo antes de servirlo. Aunque hay muchas personas que se niegan a realizar este paso en sus recetas.Publicada por primera vez en 1831, en el Libro del cocinero mexicano, su origen se vincula a Agustín de Iturbide, primer presidente de la Junta provisional gubernativa que consagró el poder deslindado de España y con esta declaración de independencia de México. De la bandera tricolor que se erigió entonces, el chile en nogada tomó los colores: blanco de la salsa de nogada, rojo de la granada y verde del chile y del toque de perejil que lleva como acabado."El capeado es opcional, pero en lo personal, si se capea tiene que servirse fresco, al momento de haberlo preparado. Frío el capeado no me gusta, pero es el mejor sabor del chile en nogada cuando el capeado está recién hecho y queda crocantito para bañarlo con la salsa", explicó la experta. La salsa puede tener una base más láctea, utilizando crema de leche, que según Ricárdez gana sabor si se utiliza crema de rancho y no la crema industrializada.La fuente explicó en diálogo con Sputnik que, aunque la receta sea la misma, el sabor del chile en nogada cambia si éste fue o no capeado."El chile y el picadillo es el mismo, sólo que el capeado lleva un poquito más de salsa. La diferencia es que el capeado implica más esfuerzo y dedicación que un chile sin capear. Y también viene la pericia del cocinero para no desarmar tu chile cuando lo metes a freír", explicó.La chef explicó que, así como uno de los elementos que hizo emblemático al chile en nogada fueron sus colores, esto inclina su decisión a respaldar la receta que lleva el capeado, ya que este procedimiento permite que la salsa blanca no se escurra del chile y se aprecie mejor su calidad tricolor.

https://mundo.sputniknews.com/20210818/estos-son-los-beneficios-de-comer-tuna-la-espinosa-fruta-del-cactus-1115185615.html

https://mundo.sputniknews.com/20210914/google-lleva-los-sabores-de-mexico-a-todo-el-mundo-1116033817.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

día de independencia de méxico, méxico