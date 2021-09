https://mundo.sputniknews.com/20210915/el-precio-de-la-luz-en-espana-sigue-imparable-y-marca-un-nuevo-record-1116072905.html

El precio de la luz en España sigue imparable y marca un nuevo récord

MADRID (Sputnik) — El precio de la electricidad en el mercado mayorista español volverá a marcar un nuevo récord el 16 de septiembre: el megavatio-hora (MWh)... 15.09.2021

españa

electricidad

precios

luz

De esta manera continúa la escalada de precios, pulverizando el récord anterior, alcanzado este 15 de septiembre, con un coste de 172,78 euros de media.Si se compara con el tercer jueves de septiembre de 2020, cuando el MWh costaba 47,11 euros, en solo un año los precios del mercado mayorista crecieron casi un 300%.Hay que tener en cuenta que no todos los hogares dependen del mercado mayorista y que los precios de la electricidad solo representan una parte de la factura que pagan los ciudadanos, donde se incluyen también conceptos de transporte o impuestos.Sin embargo, según datos publicados este martes por del Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto el precio de la electricidad aumentó un 35% interanual.Ante este escenario, el Gobierno de España aprobó el 14 de septiembre un plan de choque con una serie de medidas para tratar de evitar que el aumento de los precios se traslade a la factura del usuario.Una de las medidas estrella del plan consiste en detraer el exceso de retribución obtenido por las empresas energéticas gracias a alza del coste del gas en los mercados internacionales, cuyo precio se acaba trasladando a otras energías del 'pool' eléctrico, pese a no influir en su producción.Según los cálculos del Gobierno, esta detracción permitirá recuperar unos 2.600 millones en beneficio de los consumidores hasta abril.El plan de choque fue recibido con un importante rechazo entre las empresas energéticas.El Foro de la Industria Nuclear Española amenazó con detener la actividad de sus centrales bajo la premisa de que el plan de choque del Gobierno "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".Esas amenazas fueron respondidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometió a "defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular".Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó la respuesta de las empresas como una "reacción en caliente" y recordó que las nucleares no se pueden cerrar sin autorización del Ejecutivo.

