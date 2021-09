https://mundo.sputniknews.com/20210915/el-gobierno-argentino-hace-campana-por-error-en-la-app-destinada-al-covid-19-1116106479.html

El Gobierno argentino hace campaña por "error" en la 'app' destinada al COVID-19

Tras el golpe que recibió el Gobierno argentino en las primarias abiertas obligatorias y simultáneas (PASO), el oficialismo busca corregir errores y enderezar la nave rumbo a las elecciones generales de Noviembre.

américa latina

argentina

paso

alberto fernández

"Lo que hicimos mal, lo corregiremos", era el textual del presidente, Alberto Fernández, que cada argentino leía cuando abría este 15 de septiembre la aplicación Mi Argentina. En la app, los ciudadanos tienen acceso a la versión digital de sus documentos de identidad, al certificado de vacunación contra el coronavirus y a los testeos PCR, entre otras funciones.La notificación agregaba: "El presidente dijo que lo que mas le preocupa al Gobierno es 'que la gente tenga trabajo y que entre los que especulan y lo que invierten, vamos por los que producen' al poner en marcha (...) 25 obras públicas en 14 provincias, con una inversión de 3.114 millones de pesos".Desde la oposición, no tardaron en cuestionar lo que consideran que es un uso "propagandístico" de la aplicación."Nuevamente se apropian de los recursos del Estado, ahora fue el turno de la app Mi Argentina para usarla como herramienta electoral y de propaganda política. ¡Más fascista no se consigue!", escribió en Twitter Luis Petri, diputado nacional la coalición Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio."La tecnología de trackeo de contagios y los certificados de vacunación e hisopados son bases de datos protegidas. No pueden usar una aplicación de servicios del Estado para tomar los datos personales y llegar con proselitismo", opinó Silvana Giudici, exfuncionaria de Mauricio Macri.Desde el Gobierno explicaron que "la notificación en Mi Argentina, que tuvo como origen institucional información que publicó Casa Rosada, fue desactivada ya que se trató de un error del sistema en la selección automática de noticias".Además, según reportan distintos medios locales, las autoridades explicaron que las noticias difundidas en la aplicación se seleccionan con un "criterio federal".

argentina

argentina, paso, alberto fernández