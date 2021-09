https://mundo.sputniknews.com/20210915/el-70-de-los-habitantes-de-la-cdmx-estan-orgullosos-de-ser-mexicanos-1116079830.html

El 70% de los habitantes de la CDMX están muy orgullosos de ser mexicanos

El orgullo nacional es mayor entre las mujeres y quienes tienen estudios universitarios, de acuerdo con una encuesta realizada en la Ciudad de México por el... 15.09.2021, Sputnik Mundo

De los 600 adultos entrevistados, el 70% dijo sentir mucho orgullo de ser mexicano, el 21% aseguró sentir algo de orgullo, el 8% poco orgullo, mientras que solo el 1% indicó no estar orgulloso de su nacionalidad.Los resultados reflejan que a pesar de que el orgullo nacional se mantiene alto entre los capitalinos, la pandemia provocada por el COVID-19 limitó sus ánimos de festejar en grande una de las fechas más importantes para los mexicanos.El 76% de los consultados dijo estar de acuerdo con el cierre del Zócalo capitalino para evitar una celebración masiva de las fiestas patrias debido a que continúa la pandemia de COVID-19, mientras que el 19% dijo no estar de acuerdo.También, el 49% de los chilangos dijo que a pesar de las restricciones sanitarias planea celebrar la Independencia de México mientras que el 48% no piensa hacerlo.Solo el 11% dijo estar dispuesto a asistir a alguna plaza pública, mientras que el 86% no desea salir de su casa.La encuesta se realizó vía telefónica entre el 3 y 4 de septiembre, después de realizar un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares de las 16 alcaldías capitalinas.Fiestas patrias del 15 y 16 de septiembreLos mexicanos celebran este 15 de septiembre el típico Grito de Dolores que marca el inicio de la lucha por la Independencia del país.En los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón se propuso establecer el 16 de septiembre como el día de aniversario del inicio de la lucha Insurgente, pero el expresidente mexicano Porfirio Díaz tomó la decisión de pasar la conmemoración al 15 para que coincidiera con su cumpleaños.Cada año, el 16 de septiembre se realiza un desfile militar en el zócalo de la Ciudad de México en el que participan integrantes de las Fuerzas Armadas. Este año participarán más de 15 mil elementos del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

