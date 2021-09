https://mundo.sputniknews.com/20210915/eeuu-radiografia-de-un-imperio-en-decadencia-1116082794.html

EEUU: radiografía de un imperio en decadencia

Medios occidentales confirman rechazoSegún el periódico británico Financial Times, durante la conversación telefónica que mantuvieron el 10 de septiembre los mandatarios de China y EEUU, Joe Biden le propuso a su homólogo mantener una reunión cara a cara, una propuesta que, de acuerdo con las fuentes anónimas que cita este medio, fue rechazada por Xi Jinping.Según el periódico, Xi Jinping exigió al inquilino de la Casa Blanca que bajara el tono en sus declaraciones sobre Pekín, a la vez que habría acusado a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de su país.La Casa Blanca le salió al cruce a la publicación del Financial Times, diciendo básicamente que eso es mentira. Pero resulta curioso que por otro lado, y tal vez en un desliz involuntario, Biden aseguró que no es verdad que el presidente chino rechazara su propuesta de verse en la cumbre, lo que daría a entender que sí le invitó a un cara a cara, mientras que el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declaró que "esto no es un retrato exacto de la llamada". Sin embargo, una fuente de la agencia Reuters informada sobre aquel contacto telefónico, afirmó que el reporte de Financial Times era preciso.Respecto al desmentido de la Administración Biden sobre la presunta invitación a Xi a un cara a cara, el Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, hace una radiografía:"Hay que recordar que Biden mintió en la campaña electoral, Biden mintió con lo de la frontera sur diciendo que iba a permitir la entrada regular de la población migrante de Centroamérica; Biden mintió sobre Afganistán, señalando que los talibanes no iban a conquistar el poder, que no lo iban a hacer de la manera que lo han hecho. Y el Financial Times acaba de demostrar que Biden miente, porque intenta mantener una posición de fuerza cuando ahora mismo China no necesita a EEUU, China expande su influencia de manera bastante general por África o por otras partes de Asia", advierte el también profesor titular de la Universidad de Murcia.Rusia, lista para revolucionar tecnológicamente a LatinoaméricaRusia quiere y puede cubrir las necesidades en diferentes nichos del mercado latinoamericano, donde las ofertas del gigante euroasiático se destacan por reunir unas características envidiables para sus competidores. Así quedó demostrado en el telepuente 'Moscú – América Latina 2021' celebrado esta semana entre las partes.La actividad fue organizada por MOSPROM –entidad creada por las autoridades de la capital rusa a fin de fomentar las exportaciones de los productores locales– y por el Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina [CN CEPLA] –organización rusa con peso en el tema de las relaciones con la región–, constituyendo un cara a cara del empresariado ruso, con responsables de las economías de varios países de Latinoamérica.El acto central fue una sesión plenaria que sirvió para diagnosticar el estado actual de los contactos económico-comerciales y definir los nichos donde es bienvenida la entrada de la parte rusa, habiendo un gran camino por recorrer, según la directora general del CN CEPLA, Tatiana Mashkova.Bicentenario de la independencia centroamericanaCentroamérica celebra 200 años de su independencia de la Corona española, pero ¿realmente qué conquistaron?, ¿qué se logró en lo concreto?"No se logró absolutamente nada desde el punto de vista de independencia real porque la dirigencia conservadora de la Capitanía General, como se llamaba entonces, se anexa a México, entonces esa anexión es la que retrasa un par de años la independencia real, pero desde el punto de vista de independencia, a pesar de que fue una independencia mediatizada, es el inicio de la independencia centroamericana en el imaginario oficial y popular. No hay que olvidar que Bolívar decía que la independencia es el único bien que hemos logrado porque finalmente la independencia es lo que permite ser un Estado-Nación, y eso ya tiene una categoría particular tanto internamente como hacia el exterior", explica el historiador y exdiplomático nicaragüense Aldo Díaz Lacayo.Díaz Lacayo resalta que ahora, lo que falta "es dar un salto a la independencia económica y social", un proceso que, apunta el historiador, se ha visto entorpecido debido a las agresiones de Estados Unidos."Por una razón muy sencilla, por el valor geopolítico que tiene este país. Nicaragua tiene un gran valor geopolítico potencial que es la ruta del canal interoceánico a través del rio San Juan, y esa ruta ha sido codiciada desde muchísimos años por los imperios, primero por Inglaterra y después por Estados Unidos. Se quieren robar la ruta del canal interoceánico, esa es la razón por la que estamos peleando constantemente, y si bien es cierto que Estados Unidos decidió un tratado, impuesto a Nicaragua, para construir el canal, en la realidad era para no construirlo, para tener el derecho de no construirlo nunca, para garantizar la exclusividad del Canal de Panamá tanto estratégica como comercial. De todas maneras, existe conciencia internacional de que más tarde o más temprano va a ser necesario un segundo canal en Centroamérica, y por eso es que seguimos luchando", indica Díaz Lacayo.Sin embargo, apunta el historiador, aún hay un sector de la población, principalmente la más adinerada, la que aún pide la ayuda extranjera para tomarse el poder."La solicitud de la clase dominante siempre ha sido la misma, siempre han querido hacer de Nicaragua un estado colonial. Eso empieza precisamente con la independencia, porque es la clase privilegiada la que provoca, la que solicita, la que logra la anexión a México. Desde siempre en Nicaragua y, probablemente en toda la región y en todos los países del sur, la clase alta está identificada ideológicamente con el imperialismo, primero español, luego inglés y ahora el estadounidense. Es la clase alta, a través del apoyo estadounidense, la que ha logrado mantenerse en el poder cediendo toda la soberanía del país, entonces eso no es nuevo. ¿Por qué ahora se está expresando con una gran vitalidad? Por una razón muy sencilla, porque cuando intentaron el golpe armado en 2018 fueron derrotados. Ellos tenían la expectativa de llegar al poder después de dos meses de lucha callejera de ellos contra nosotros, pero los derrotamos, entonces como los derrotamos cambiaron de enfoque: de la lucha militar a la lucha político-diplomática internacional", asegura Díaz Lacayo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

ruben morelli Los estadounidenses han proclamado su objetivo de difundir la democracia en todo el mundo, como ellos lo entienden. Por esto, Irak fue destruido en 2003. Recuerdo muy bien cómo George W. Bush, a bordo de un portaaviones en el Golfo Pérsico, proclamó la victoria de la democracia en Irak. Hasta ahora, Irak no ha podido restaurar su integridad territorial, y el número de muertos en esta "democratización" de Irak es de cientos de miles. Además, tras la captura de Irak por parte de los estadounidenses, aparecieron nuevos grupos terroristas, en particular, el ahora popular Estado Islámico.!!! 1

alberto.r EEUU ya no esta en condiciones de imponer políticas a muchos, Rusia y China en alianza tecnológica no necesitan a EEUU, Rusia esta presente en latinoamerica y tambien China en Africa y Asia en un RCEP mas Rusia la solidaridad Chino Rusia exs veneno al egoísmo occidental 0

