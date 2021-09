https://mundo.sputniknews.com/20210915/ecuador-el-paro-nacional-advertencia-a-guillermo-lasso-1116101156.html

Ecuador: el paro nacional, advertencia a Guillermo Lasso

Ecuador: el paro nacional, advertencia a Guillermo Lasso

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales, estudiantiles, indígenas y de otros sectores se movilizaron. 'En Órbita' dialogó con Andrés Quishpe, coordinador nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y presidente del Frente Popular de Pichincha.

En la movilización contra las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso de este miércoles 15 también se sumaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y productores agropecuarios, entre otros actores.Según el entrevistado, "estos evasores son grandes industriales, de la banca y grandes empresarios. A esto se suma que en Ecuador existe un aumento progresivo en los combustibles, lo que genera un crecimiento [del costo] de vida. Los trabajadores también enfrentan una posible reforma laboral que busca volver a la tercerización y flexibilización".Quishpe señaló que el país atraviesa una dura y larga crisis, agravada por la pandemia, la cual lentamente se está controlando debido al plan de vacunación. Sin embargo, aclaró que la vacuna "es un derecho y no una dádiva", por lo que no puede ser parte de la excusa para aplicar posteriores medidas de corte neoliberal hacia los trabajadores.El coordinador nacional de la UNE y presidente del Frente Popular de Pichincha puntualizó que esta movilización "no es el inicio de una nueva etapa", sino la profundización de un "proceso de lucha" que ya estaba en marcha contra el actual Gobierno que asumió en mayo.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el economista Franco Spotorno sobre los retos del Gobierno en la economía tras su fracaso en las elecciones PASO, a lo que se sumó la renuncia de varios ministros. Y además un diálogo con la peruana María Esther Mogollón, asesora de la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, sobre la causa de esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

