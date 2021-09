https://mundo.sputniknews.com/20210915/como-sera-la-apertura-de-fronteras-en-america-del-sur-de-cara-al-verano-2022-1116107449.html

Cómo será la apertura de fronteras en América del Sur de cara al verano 2022

Cómo será la apertura de fronteras en América del Sur de cara al verano 2022

Conozca cómo es la situación actual y la proyección de apertura de las fronteras nacionales al turismo extranjero, que toma preponderancia en las agendas... 15.09.2021, Sputnik Mundo

Casi la totalidad de los países de la región ha mantenido durante la pandemia de COVID-19 el ingreso a sus territorios únicamente vía aérea, a través de aeropuertos internacionales, para casos específicos mediante visas de trabajo.Dado el avance en el panorama sanitario tras las campañas de vacunación masivas implementadas a nivel mundial, la reapertura de fronteras terrestres que permita un flujo de turistas en la región es un panorama cada día más cercano a la realidad.La mayoría de las naciones sudamericanas establecen como requisitos mínimos de entrada a sus territorios nacionales la presentación de test PCR negativo, con una antigüedad máxima de 72 horas previo al ingreso al país, comprobante de vacunación con al menos dos dosis anti-COVID-19 y, según sea el caso, el cumplimiento de cuarentenas al ingreso.Panorama regional de apertura de fronterasArgentinaLas autoridades argentinas anunciaron la apertura de pasos fronterizos fluviales con Uruguay a partir del 22 de septiembre, así como la apertura del paso fronterizo Los Libertadores, que une la provincia argentina de Mendoza (oeste) y Chile.Sin embargo, continúa siendo incierto el plan piloto de "corredores seguros", entre los distintos Gobiernos provinciales argentinos y los países vecinos, donde las administraciones provinciales son las garantes de los cuidados sanitarios en el ingreso a territorio argentino.A pesar de que se estipuló como fecha tentativa el 6 de septiembre para la apertura de fronteras terrestres, los establecimientos fronterizos con Uruguay y Chile continúan cerrados a extranjeros.La provincia de Entre Ríos (este) todavía no expidió la habilitación sanitaria pertinente para la apertura de puentes internacionales con Uruguay, informó en redes sociales, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.Similar situación ocurre en las provincias norteñas de Formosa y Misiones, limítrofes con Paraguay, como también en la provincia de Salta, fronteriza con Bolivia.El anunciado plan piloto y su consiguiente habilitación de pasos fronterizos para el turismo desde y hacia Chile y Uruguay, se podría ampliar hacia otros países de la región próximamente.UruguayUruguay anunció la apertura de fronteras, desde el 1° de septiembre a extranjeros inmunizados con sus respectivos comprobantes o pases de movilidad, que posean propiedades en Uruguay, medida que incluye a titulares, cónyuges e hijos.En una segunda etapa, desde el 1º de noviembre de 2021, la apertura gradual de fronteras incluirá a todos los extranjeros vacunados y con una prueba PCR con resultado negativo, sin necesidad de realizar cuarentenas, afirman medios locales.ChileEl país andino anunció modificaciones en su Plan Fronteras Protegidas, a partir del 1° de octubre de 2021, según lo anunciado por las autoridades de Salud, Turismo y Prevención del Delito este miércoles 15 de septiembre en Santiago de Chile.Las fronteras terrestres permanecerán cerradas para el ingreso de extranjeros, pero se establecieron nuevas medidas para la autorización de ingreso de turistas vía aeropuertos —Santiago, Iquique y Antofagasta—, entre las que caben destacar:Los turistas extranjeros que no hayan sido vacunados podrán ingresar al país, pero deberán cumplir con 10 días de cuarentena obligatoria en recintos hoteleros a costo del viajante.Otro de los puntos sensibles relativos al manejo de la pandemia es el fin del toque de queda nocturno en Chile, que rige desde el 'estallido social' de 2019, continuado con el fin de controlar la pandemia durante 2020 y lo que va de 2021.Resto de América del SurEl resto de los países de la región no han realizado cambios en su reglamentación migratoria con vistas a la apertura de pasos fronterizos terrestres o fluviales para la temporada estival 2022.Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela mantienen la política de apertura única de fronteras para vuelos internacionales y con similares regulaciones: el acceso está restringido exclusivamente a los connacionales o extranjeros residentes o propietarios de inmuebles en el país.Ante lo anterior, y pese a la apertura de negociaciones entre países fronterizos, según informan medios locales, el ingreso a estos países se mantiene mediado por la apertura de aeropuertos, mediante previo requerimiento de visados, según corresponda y sometimiento de pruebas de detección de COVID-19 que arrojen resultados negativos.

