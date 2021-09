https://mundo.sputniknews.com/20210915/chile-reabre-sus-fronteras-a-extranjeros-vacunados-desde-el-1-de-octubre-1116108413.html

Chile reabre sus fronteras a extranjeros vacunados desde el 1 de octubre

SANTIAGO (Sputnik) — Chile anunció ue reabrirá sus fronteras para extranjeros vacunados contra el COVID-19 a partir del 1 de octubre. 15.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

chile

turistas

"Desde este 1 de octubre podrán ingresar a Chile extranjeros no residentes que cuenten con un esquema de vacunación completo. Esto tras la validación que debe otorgar el Ministerio de Salud tras su solicitud en http://mevacuno.gob.cl", informó la subsecretaría de Turismo a través de Twitter.Los viajeros deberán mostrar una prueba PCR negativa para COVID-19 realizada hasta 72 horas antes de embarcar a Chile, presentar una declaración jurada de manera electrónica, a través del sitio web www.c19.cl, tener un seguro médico de viaje y mostrar un certificado de vacunación, precisó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.Advirtió a los visitantes que no reserven su viaje a Chile hasta que su certificado de vacunación sea validado por el Ministerio de Salud chileno, lo que podría demorar hasta 30 días.Todas las personas que lleguen al país con Pase de Movilidad (validación de vacunación) deberán hacer una cuarentena obligatoria de cinco días, pero se eliminarán los hoteles de tránsito y se cumplirá en los domicilios declarados.Mientras que quienes no cuentan con Pase de Movilidad deben tener un aislamiento estricto de siete días.Los viajeros podrán utilizar los aeropuertos internacionales de Iquique y Antofagasta en la zona norte y el de la capital Santiago.Las fronteras están cerradas en Chile desde abril de este año para todos los extranjeros no residentes.Desde julio el país empezó a permitir los viajes de nacionales y residentes extranjeros con la pauta de vacunación completa.

chile, turistas