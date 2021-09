https://mundo.sputniknews.com/20210915/argentina-duro-golpe-electoral-para-el-oficialismo-en-las-paso-1116068964.html

Argentina: duro golpe electoral para el oficialismo en las PASO

Argentina: duro golpe electoral para el oficialismo en las PASO

Tras la realización de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, el investigador Juan Pablo de María dialogó con 'GPS... 15.09.2021, Sputnik Mundo

La coalición gobernante en Argentina, el Frente de Todos, recibió un duro golpe electoral las elecciones primarias que se celebraron el 12 de septiembre y que convirtieron al principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, en la fuerza más votada. En este sentido, con más del 90% de las mesas escrutadas, el oficialismo apenas consiguió el 29,5% de los votos a nivel nacional, mientras que Juntos por el Cambio alcanzó el 40,8%.En este marco, "estos resultados se deben en gran medida a no saber escuchar al pueblo en sus demandas y necesidades, aunque ello no quiere decir que el presidente Fernández haya tenido un mal Gobierno", indicó el investigador argentino. Si bien la economía ha estado entre los grandes problemas que se vieron reflejados en el resultado electoral, "no se pensaba que el oficialismo iba a perder en la mayoría de las provincias ni tampoco por tanta diferencia", advirtió De María.Se profundizan las diferencias entre dos modelos de paísA su vez, "hubo una baja votación, con sólo un 67% de padrón electoral que concurrió a votar, en un país que desde la vuelta a la democracia siempre ha tenido una muy alta participación, por encima del 70%", indicó. De cara a las elecciones de noviembre, "entre los grandes desafíos que enfrenta el oficialismo está en mejorar la economía, porque en otros aspectos el Gobierno ha funcionado muy bien", sostuvo. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador.El Banco Mundial se negó a apoyar la iniciativa sobre la criptomonedaEste 7 de septiembre entró en vigor la llamada Ley Bitcoin, aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea en julio pasado, a pesar del recelo de cierto sector de la ciudadanía. Al respecto, "esta medida tiene dos caras: por una parte el recelo hacia el uso de monedas a nivel internacional; y por otro lado, la existencia de oportunidades debido a la creciente demanda y uso a nivel mundial de las criptomonedas", indicó el analista.A su vez, "hay muchos que consideran que la utilización de criptomonedas puede generar ganancias y reducción de comisiones del sistema bancario, lo cual podría ser beneficioso para el país", expresó. Sin embargo, "no se espera todavía un uso masivo, ya que el país tiene un problema de inclusión financiera, con menos del 30% de la población que tiene acceso a servicios bancarios", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en los ámbitos de gobernanza internacional.Festival Internacional de Cine sobre EnvejecimientoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con las docentes del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la UdelaR (Uruguay), Carolina Guidotti, que es además coordinadora general de este Primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, y Mónica Lladó, quien es miembro del comité organizador. El Festival, primero en América Latinaen abordar esta temática, será realizado entre el 22 y el 26 de setiembre en modalidad mixta: presencial y virtual simultáneamente.

