Tribunal ruso no admite a trámite la solicitud de deportación de estadounidense Whelan

Tribunal ruso no admite a trámite la solicitud de deportación de estadounidense Whelan

NIZHNI NÓVGOROD, RUSIA (Sputnik) — La Corte Suprema de Mordovia (república de la región rusa del Volga) no admitió a trámite la solicitud de expulsión de Rusia... 14.09.2021

internacional

rusia

eeuu

espionaje

deportación

paul whelan

"Por disposición de un juez de la Corte Suprema de la República de Mordovia, la solicitud de los abogados de Paul Whelan no se admitió a trámite y se envió al Ministerio de Justicia de Rusia, con el fin de reunir la información necesaria (...) y coordinar de modo preliminar con el organismo competente de Estados Unidos el tema de la entrega del enjuiciado", explicó.El abogado Vladímir Zherebénkov antes dijo a Sputnik que la solicitud de deportación se estudiará el 27 de septiembre. Pero otra abogada, Olga Kárlova, más tarde precisó que el juez decidió fijar otra fecha.Los abogados en más de una ocasión propusieron indultar a Whelan o cambiarlo por alguno de los rusos recluidos en Estados Unidos. Pero tras la reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden, en la que Whelan cifraba muchas esperanzas, el exmarine dijo que ya no espera desenlace favorable.Además, el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov declaró en junio pasado que no hay fundamentos para incluir a Whelan en la eventual lista de canje.El proceso judicial, en que el exmarine fue condenado a 16 años de prisión, fue uno de los más sonados de 2020 y al mismo tiempo uno de los numerosos puntos álgidos en las relaciones entre Rusia y EEUU.Whelan, que también es ciudadano de Canadá, Irlanda y el Reino Unido, fue detenido en Rusia en diciembre de 2018 y sentenciado por un tribunal de Moscú a 16 años de prisión por espionaje.El ciudadano estadounidense ha negado los cargos e insiste en que viajó a Rusia para la boda de un amigo; los documentos judiciales revelaron que visitó el país con frecuencia desde 2007.El abogado Zherebénkov comentó a Sputnik que recurrirá la decisión que tomó la Corte Suprema de Mordovia al negarse a estudiar la solicitud de deportación de Whelan. A su juicio, la Corte "simplemente se lavó las manos".Según el letrado, el Ministerio de Justicia debería averiguar si Estados Unidos acepta admitir a Whelan y si el hombre estará obligado a cumplir la pena allí.

