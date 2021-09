https://mundo.sputniknews.com/20210914/te-sienta-mal-la-leche-atento-a-la-leche-a2-la-nueva-apuesta-de-un-grupo-de-ganaderos-gallegos-1116027666.html

¿Te sienta mal la leche? Atento a la leche A2, la nueva apuesta de un grupo de ganaderos gallegos

Una empresa gallega lanza al mercado una leche de vaca sin la proteína que da más molestias, conocida como betacaseína A1, lo que la hace más digerible. 14.09.2021, Sputnik Mundo

Gases, diarrea, hinchazón, náuseas... Estos son algunos de los síntomas que aparecen cuando la lactosa no es asimilada en el organismo. Desde que se empezó a propagar la idea de que la mayoría de seres humanos son intolerantes a la lactosa, cada vez más personas se preocupan por los lácteos que ingieren. Por ello, buscan alternativas que sean más digeribles para que no tengan que dejar de tomar este tipo de alimentos.En este sentido, una firma láctea española podría ayudar a aquellos que sienten molestias cada vez que se toman un vaso de leche o cualquier derivado de este producto. La compañía Leite Noso, sociedad gallega que comercializa directamente las marcas Deleite y Muuu, ha lanzado un tipo de leche que tiene una particularidad que la hace diferente de las demás: está sacada de las vacas A2.¿Qué significa esto? Que la leche se saca de vacas lecheras madres que han sido criadas para no producir la proteína betacaseína A1, la que normalmente causa malestar e hinchazón. De hecho, la leche A2 es la más parecida a la materna, pero debido a los cruces y las mutaciones genéticas, la leche que producían las vacas cambió.Y es que según los datos aportados por la propia compañía, un 25% de los consumidores manifiesta molestias digestivas cuando solo el 5% es intolerante a la lactosa. Su objetivo es crear una leche "más digestiva y natural" que se asemeje a la que se hacía hace miles de años. Asimismo, aseguran que su "pequeña revolución" tiene que ver "con la calidad y la salud". Hace unos años, comenzó a comercializarse en Nueva Zelanda y su producción se ha extendido en Estados Unidos, Australia y China. Ahora llega a España gracias a la apuesta de estos ganaderos gallegos.

