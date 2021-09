https://mundo.sputniknews.com/20210914/sheinbaum-encarga-a-un-comite-definir-quien-sustituira-la-estatua-de-colon-1116055281.html

Sheinbaum encarga a un comité definir quién sustituirá la estatua de Colón

La obra que sustituirá a la figura de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma de la capital mexicana ya no será una elaboración del escultor Pedro Reyes, sino... 14.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-14T21:01+0000

El comité está constituido por distintas dependencias del gobierno federal y de la administración local, recordó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de historiadores y ciudadanos.Este grupo tomará en los próximos días la decisión de la obra que, referenciando a una mujer indígena, sustituya a la efigie de Colón, quien fue removido de su pedestal en la famosa vía capitalina para ser sometido a una restauración a cargo de especialistas.Sheinbaum adelantó que se pretende también destacar a 14 mujeres relevantes en la historia de México en lo que nombró el "Paseo de las Heroínas", pasaje conmemorativo sobre Paseo de la Reforma, debido a que en la avenida no existen esculturas de mujeres más allá del Ángel de la Independencia.Entre las mujeres homenajeadas en este nuevo paseo figurará un reconocimiento a la "mujer anónima" mexicana relevante en la historia del país, especificó la mandataria local.La remoción de la estatua de Colón, además del ejercicio restaurativo, forma parte de un proceso crítico de la historia de México con acciones paralelas impulsadas por la actual administración, como renombrar la avenida Puente de Alvarado del Centro Histórico como Calzada México-Tenochtitlan.La decisión de mover la estatua del navegante genovés, no obstante, ha provocado polémica a favor y en contra, además de motivar la reunión de firmas de un grupo de ciudadanos que exige que el europeo sea relocalizado en su posición original.Sheinbaum emitió su mensaje desde el Museo de la Ciudad de México, donde se recibieron firmas a favor de la descolonización del Paseo de la Reforma como otro episodio de este proceso de revisión del proceso histórico y político del país.

seglezdela

Pero colon es un personaje histórico ,¿Porque cambiarlo? Quieren un personaje precolombino usen otro lugar y así se Enrique se la ciudad, a mí no me disgusta lo que se tenga de estatuas y la única que no me gustaba la tumbaron, era la de Fox en Acapulco me tocó ver cómo el pueblo la lazo con cuerdas y jalaron hasta derrumbarla , !!que felicidad sentí!

