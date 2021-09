https://mundo.sputniknews.com/20210914/reunion-putin-asad-rusia-comprometida-con-siria-denuncia-a-occidente-1116048092.html

Reunión Putin-Asad: Rusia comprometida con Siria, denuncia a Occidente

Reunión Putin-Asad: Rusia comprometida con Siria, denuncia a Occidente

Moscú fue el escenario de una reunión entre Vladímir Putin y Bashar Asad. Mientras, denuncian a 'supuestos aliados' de España de promover la desintegración... 14.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-14T17:12+0000

2021-09-14T17:12+0000

2021-09-14T17:12+0000

octavo mandamiento

vladímir putin

eeuu

nicaragua

cataluña

bashar asad

reunión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1116048067_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_023895f772dfade2928b700bcefd5bda.png

Reunión Putin-Asad: Rusia comprometida con Siria, denuncia a Occidente Reunión Putin-Asad: Rusia comprometida con Siria, denuncia a Occidente

Putin denunciaEl presidente ruso, Vladímir Putin, opina que "el mayor problema" de Siria es la presencia de tropas extranjeras sin autorización de las Naciones Unidas ni de Damasco. Lo declaró durante su reunión no anunciada con su par sirio, Bashar Asad, que tuvo lugar a última hora de la noche de este lunes en el Kremlin. El líder sirio llegó de visita a Moscú por dos días tras celebrar su 56 cumpleaños el 11 de septiembre."Estimado señor presidente, me complace mucho volver a saludarle en Moscú. Antes que nada le quiero felicitar por el reciente cumpleaños y, desde luego, ya a título personal, felicitarle por el muy buen resultado obtenido en los comicios presidenciales", dijo Vladímir Putin al dar la bienvenida a Bashar Asad.El presidente anfitrión lo dijo en referencia a las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo en las que el Bashar Asad renovó su mandato tras obtener el respaldo del 95,1% de la población. "El resultado demuestra que la gente le tiene confianza y que, a pesar de las dificultades y las tragedias de los años pasados, asocia a Ud. el proceso de recuperación y retorno a una vida normal".Putin hizo un diagnóstico de la situación de Siria: "el problema fundamental, a mi modo de ver, consiste en que algunas tropas extranjeras permanecen en ciertas zonas de Siria sin su consentimiento y sin la autorización de la ONU, lo que contradice claramente el derecho internacional e impide hacer el máximo esfuerzo para consolidar la nación y promover la restauración a un ritmo que sería posible si el gobierno legítimo controlara todo el territorio".'Enemigos en casa': acusan a "supuestos aliados" de promover desintegración de EspañaNo es Rusia quien amenaza la integridad territorial de España –un cuento "totalmente estrafalario y disparatado"–, sino que el peligro real proviene de los "supuestos aliados" dentro de la Unión Europea, tal y como lo demuestran los hechos. Lo dijo a Sputnik el periodista español Javier Torrox quien ha indagado mucho sobre el separatismo catalán.Para sustentar sus palabras, Torrox, autor del libro 'Golpe a la Nación: Crónica de una conjura consentida', citó algunos "ejemplos muy claros", entre ellos, la postura asumida por la Justicia belga que "decidió denegar la extradición" del expresidente catalán Carles Puigdemont –artífice del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017– "que era reclamado por el Tribunal Supremo de España"."El señor Puigdemont, quien huyó de España para eludir su responsabilidad penal, para eludir rendir cuentas ante la Justicia nacional por sus actos, sigue viviendo libremente en territorio belga", constató, al indicar que el caso de "otro supuesto aliado", Alemania, es "incluso más grave"."El referéndum de autodeterminación de octubre de 2017, que fue ilegal, no es el primero que realiza la Generalidad de Cataluña, es el segundo. El 9 de noviembre del año 2014, bajo la presidencia del señor Artur Mas, la Generalidad de Cataluña también realizó un referéndum de autodeterminación. En estos dos referéndums ilegales de autodeterminación, tanto del año 2014, como del año 2017, tuvo una participación esencial una empresa alemana que se denomina T-Systems. Esta empresa es filial de Deutsche Telekom, y el Gobierno alemán, el Estado alemán, es el poseedor del 31,9% de Deutsche Telekom. ¿Es creíble que quien posee un tercio del accionariado de Deutsche Telekom, sea ajeno a la circunstancia de que una filial de Deutsche Telekom está participando en un proceso de desestabilización de una tercera potencia? Eso no es creíble", subrayó Torrox."En abril de 2018, el señor Puigdemont, procedente de Finlandia, entró en Alemania camino de vuelta hacia Bélgica, y fue detenido en función de la orden de captura y extradición que había cursado el Tribunal Supremo de España. Pero un tribunal provinciano alemán que fue el competente por el lugar en el que se produjo la detención, denegó la extradición y se arrogó a sí mismo el papel de la Corte de Casación del Tribunal Supremo de España, es decir, un tribunal provincial de una tercera potencia erigiéndose como una jurisdicción superior al Tribunal Supremo de España", apuntó el periodista, calificando como "algo completamente inaudito e inconcebible" que "no se haya producido ninguna reacción por parte de las autoridades españolas" ante estos y otros hechos de esta índole.Unos hechos que revelan la existencia de una estrategia hacia España destinada a crear en la nación ibérica "una inestabilidad" que les permita a los ejecutores de este plan "un comercio con el que saquen unos mayores beneficios", así como "debilitar la posición de España en el plano internacional", impidiendo que el país vuelva a tener un peso como el que tenía "a principios del sigo XXI", cuando "era uno de los actores principales dentro del proceso de toma de decisiones de la UE", sostuvo Javier Torrox.La Batalla de San Jacinto, el día que los nicaragüenses derrotaron a mercenarios estadounidensesUn 14 de septiembre de 1856, los patriotas nicaragüenses derrotaron a los 300 mercenarios que envió el estadounidense William Walker con el objetivo de apoderarse de Nicaragua, una batalla que, según explica el historiador y exdiplomático nicaragüense Aldo Díaz Lacayo, tiene un gran significado para ese país.Aunque Díaz Lacayo precisa que la batalla no fue de mucha importancia militar y que los historiadores militares suelen calificarla como una "escaramuza", sí tuvo consecuencias políticas "extraordinarias"."El primer aspecto importante es el heroísmo de uno de los soldados nacionales, que cuando se termina la munición, porque en ese tiempo Nicaragua usaba rifles de baqueta para recargarse, y los extranjeros usaban armas modernas, entonces este muchacho, que se llamaba Andrés Castro, tuvo la entereza, el valor, el heroísmo de agarrar una piedra y derrotar a uno de los invasores. Ese es un hecho histórico porque demuestra que siempre el nicaragüense, incluso, los de las clases más populares defienden la dignidad y la soberanía nacional. Ese es un hecho importantísimo que sí está reconocido y subrayado por la historia".El otro aspecto que destaca Díaz Lacayo, es la participación y la valentía de los pueblos indígenas en su lucha contra los filibusteros estadounidenses."Desde el punto de vista militar hay que subrayar que estos indígenas llegan con flechas, no llegan con armas y se enfrentan a los filibusteros con flechas. Y hay otro hecho, que es el más importante, que es que en ese sitio muere Byron Cole, que era el primer dueño de la contrata entre uno de los partidos políticos de Nicaragua con los mercenarios norteamericanos, pero ¿quién era Byron Cole? Aparte de que era el dueño de la contrata, era el segundo hombre a mando de los filibusteros, entonces, ¿cómo muere ese hombre? Ese hombre sale huyendo de San Jacinto, la huida de este hombre trasciende y los campesinos de la zona lo persiguen, lo capturan y lo fusilan. La muerte de Byron Cole trasciende como reguero de pólvora en el ámbito de la guerra contra los filibusteros y en ese momento, cuando ya están aquí en Nicaragua los ejércitos de Guatemala y de El Salvador, estos ejércitos se moralizan y empieza la nueva guerra, porque San Jacinto parte en dos la historia del combate de Nicaragua contra los filibusteros, la primera parte que se da en San Jacinto, que es el fin de la guerra contra los filibusteros, y la segunda parte es el inicio de la Guerra Nacional", precisa Díaz Lacayo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

eeuu

nicaragua

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladímir putin, eeuu, nicaragua, cataluña, bashar asad, reunión, аудио