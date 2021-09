https://mundo.sputniknews.com/20210914/que-hay-detras-del-colapso-de-la-civilizacion-maya-1116050745.html

¿Qué hay detrás del colapso de la civilización maya?

¿Qué hay detrás del colapso de la civilización maya?

La civilización maya abarcaba un extenso territorio ubicado en América Central, incluyendo la península de Yucatán, desde al menos 1.800 a.C. Por miles de años... 14.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-14T18:40+0000

2021-09-14T18:40+0000

2021-09-14T18:53+0000

ciencia

guatemala

arqueología

antropología

mayas

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108620/40/1086204015_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_0662926c51dc9667a783141a5e88b9c1.jpg

Varios investigadores sostienen que lo que colapsó no fueron los mayas, sino su sistema político que se derrumbó entre el 800 y el 1.000 d.C. a causa de diversos factores.Según publica Livescience, los mayas al no tener un líder central y estar conformada por numerosos estados, cada uno centrado alrededor de una ciudad y con sus líderes locales, no existió un colapso general para estas organizaciones políticas, sino que varias ciudades se levantaron y colapsaron en diferentes tiempos.A pesar de que la guerra, los problemas ambientales y las enfermedades tras la conquista de los españoles dejaron una región maya devastada, algunos estados mayas seguían existiendo.A lo largo de la historia, se ha atribuido el colapso del sistema maya a la combinación de problemas políticos y medioambientales, como la sequía, pero algunos investigadores sugieren que la religión también tuvo mucho que ver en ello.Toda esta combinación de problemas había interrumpido la agricultura, el mantenimiento de los sistemas de almacenamiento de agua y los gobernantes mayas utilizaron los pocos recursos que les quedaban en la guerra. No obstante, un "colapso" en un área podría ser el momento de "auge" en otra.Eso pasó con la región de Cochuah, en la península de Yucatán, que prosperó durante los años 800 a 930 d.C después de que gran parte del sur se despoblara por los conflictos, pero después de un tiempo colapsó. Y aún continúan investigándose las razones de su colapso.Después de que el último estado maya fuera conquistado por los españoles en 1697, el pueblo maya soportó miles de años de discriminación no solo por parte de los conquistadores, sino también por los Gobiernos posteriores que llegaron después del fin del dominio colonial español en 1821.

https://mundo.sputniknews.com/20201023/los-mayas-utilizaban-sofisticados-filtros-de-agua-similares-a-los-modernos-1093233335.html

https://mundo.sputniknews.com/20200907/uno-de-los-misterios-mayas-casi-resuelto-gracias-al-barro-del-mar-1092678179.html

guatemala

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guatemala, arqueología, antropología, mayas, méxico