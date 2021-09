https://mundo.sputniknews.com/20210914/primer-ministro-ariel-henry-destituye-a-fiscal-general-de-haiti-1116058997.html

Primer ministro Ariel Henry destituye a fiscal general de Haití

Primer ministro Ariel Henry destituye a fiscal general de Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El primer ministro de Haití, Ariel Henry, destituyó al comisionado de Gobierno, Bed-Ford Claude, por supuestas "faltas...

américa latina

haití

"Le informo que he decidido poner fin a su función de comisionado de Gobierno interino del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe por faltas administrativas graves", puede leerse en la misiva dirigida a Bed-Ford y compartida por la plataforma digital Gazette Haiti. Henry confirmó que la decisión es efectiva tras la recepción de la misiva, no obstante Bed-Ford emitió una prohibición de salida del país contra el neurocirujano y dirigió una correspondencia al Inmigración y Emigración para impedir que abandone el país por aire, mar o tierra.También el 14 de septiembre el fiscal pidió formalmente al juez de instrucción Gary Orélien investigar las llamadas entre Henry y Joseph Félix Badio, este último acusado de dar la orden de asesinato contra Moise y planificar el crimen.Según las indagaciones del comisionado de Gobierno, el primer ministro y Badio conversaron en dos ocasiones poco después de ocurrir el magnicido, aunque el jefe de Gobierno no ofreció declaraciones sobre este asunto.El neurocirujano ya dictó el reemplazo de Bed-Ford, el letrado Frantz Louis Juste, que debía instalarse en sus funciones el martes (14), no obstante hasta las 14:00 de la jornada, Claude continuaba en su oficina, según constató Sputnik.

haití

