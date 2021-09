https://mundo.sputniknews.com/20210914/por-que-israel-vallarta-seguira-en-la-carcel-pese-a-decreto-de-amlo-para-liberar-a-presos-1116042620.html

Por qué Israel Vallarta seguirá en la cárcel pese a decreto de AMLO para liberar a presos torturados

Por qué Israel Vallarta seguirá en la cárcel pese a decreto de AMLO para liberar a presos torturados

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el protagonista del mediático el caso Cassez no se podrá ver beneficiado con el... 14.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-14T15:27+0000

2021-09-14T15:27+0000

2021-09-14T15:27+0000

américa latina

florence cassez

felipe calderón

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1115993726_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_3f2a7ecfcc9ed47ca5e04bad619cedcc.jpg

De acuerdo con el funcionario, el expediente de Israel Vallarta, quien está encarcelado desde 2005 sin haber recibido sentencia alguna, no cumple los requisitos para ser sujeto a una posible liberación pues sobre el acusado pesan dos delitos, uno de ellos por el cual no se acreditó tortura.Este 15 de septiembre se liberarán a 682 presos que cumplen con los requisitos estipulados en el decreto promovido por López Obrador y se analizan más de 4.000 expedientes para su posible liberación.Se pondrá en libertad a quienes haya sido torturados, mayores de 75 años, o mayores de 65 con enfermedades crónicas, indígenas y quienes en 10 años o más no hayan sido sentenciados por delitos graves.El caso CassezIsrael Vallarta es protagonista del mediático el caso Cassez el cual comenzó en 2005 tras la presunta captura de una banda de secuestradores, llamada los Zodiaco, y la cual según autoridades era liderada por Vallarta y su entonces pareja, la francesa Florance Cassez.La supuesta transmisión de la detención fue transmitida la mañana del 8 de diciembre de 2005 en las dos cadenas televisivas más importantes del país; sin embargo, todo resultó ser un montaje de las autoridades mexicanas.Los funcionarios detrás del montaje fueron Genero García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y hoy encarcelado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, y Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP y hoy preso por tortura.En 2013, y tras una campaña impulsada en Francia y fuertes disgustos bilaterales entre dicho país y México, Cassez salió libre.

https://mundo.sputniknews.com/20210914/mexico-liberara-a-los-primeros-682-presos-torturados-y-sin-sentencia-en-10-anos-1116037612.html

https://mundo.sputniknews.com/20201130/mexico-pide-a-eeuu-la-extradicion-de-genaro-garcia-luna-exsecretario-de-calderon-1093679979.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

florence cassez, felipe calderón, méxico