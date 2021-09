https://mundo.sputniknews.com/20210914/muere-otro-migrante-en-paso-no-habilitado-en-el-norte-de-chile-y-ya-van-12-en-el-ano-1116040775.html

Muere otro migrante en paso no habilitado en el norte de Chile y ya van 12 en el año

SANTIAGO (Sputnik) — Una persona de nacionalidad dominicana falleció en la frontera norte de Chile tras acceder por un paso no habilitado, informó el director...

"Respecto a la situación de migrantes, especialmente en la zona norte del país, ya el día de ayer [por el 13 de septiembre] lamentablemente se ha registrado otra persona más fallecida cruzando nuestra frontera", dijo Díaz al presentar el balance de la labor policial.El oficial añadió que van 12 migrantes fallecidos en pasos no habilitados este año: ocho venezolanos, dos colombianos, un boliviano y un dominicano.El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros expresó su preocupación por la situación y el aumento de organizaciones criminales que operan en la frontera.Al respecto informó que hasta la fecha contabilizan 127 detenidos por tráfico de migrantes en los últimos dos años.Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, que participó de la conferencia alertó sobre el tráfico de migrantes."Al parecer el tráfico de migrantes está siendo un negocio altamente lucrativo. Hay mucho dinero detrás", dijo.El funcionario destacó el trabajo policial que se está realizando, no solo en la frontera.La semana pasada el Servicio Jesuita a Migrantes alertó que entre enero y julio de este año, según datos oficiales, ingresaron a Chile 23.673 personas extranjeras por pasos no habilitados, cifra que representa un máximo histórico.

