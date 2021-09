https://mundo.sputniknews.com/20210914/militar-mexicano-rompe-en-llanto-por-no-poder-resucitar-a-un-perro-tras-derrumbe--video-1116023997.html

Militar mexicano rompe en llanto por no poder resucitar a un perro tras derrumbe | Video

Los desastres suelen sacar lo mejor de las personas y mostrar el lado más compasivo que pueden tener los seres humanos. Así sucedió durante un derrumbe en el... 14.09.2021, Sputnik Mundo

El derrumbe del Cerro del Chiquihuite sucedió el 10 de septiembre y aproximadamente 200 personas se vieron afectadas por el incidente. Tras darse a conocer la noticia, las cuadrillas de rescate y recuperación iniciaron su trabajo para ayudar a todos los damnificados.No solo se encontraron personas entre los escombros. Las brigadas de rescate hicieron un esfuerzo por salvar también a los animales que quedaron tapiados o que resultaron heridos a causa del derrumbe.Y aunque no se escatimaron esfuerzos, no se pudo salvar a todos los perros. Uno de estos casos fue grabado en video y publicado en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral por demostrar el buen corazón de uno de los efectivos de Búsqueda y Rescate Urbano de la Secretaría de Marina.El descorazonador momento muestra cómo este militar hace todo lo posible por salvar a este perrito. Sin embargo y a pesar de que le dieron en reiteradas ocasiones respiración boca a hocico y reanimación cardiopulmonar (RCP) durante al menos 10 minutos, el can perdió la vida.Los medios locales señalan que el pequeño había permanecido 24 horas bajo los escombros.Tragedia en medio noticias más alentadorasAfortunadamente, no todos los casos de rescate de animales terminaron en tragedia. En la misma zona afectada, los rescatistas lograron encontrar a una perra que sí pudo sobrevivir al derrumbe.Los efectivos de la Brigada de Rescata encontraron a la can con dolor, asustada y herida por las piedras que le cayeron durante el derrumbe, pero viva.

