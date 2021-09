https://mundo.sputniknews.com/20210914/luto-por-la-muerte-de-perez-siquier-el-renovador-de-la-fotografia-espanola-y-de-sus-sombras-1116043352.html

Luto por la muerte de Pérez Siquier, el renovador de la fotografía española y de sus sombras

Luto por la muerte de Pérez Siquier, el renovador de la fotografía española y de sus sombras

Carlos Pérez Siquier empezó a fotografiar las playas para el bien del boom turístico español del fin de la dictadura, pero su trabajo aparentemente vacío... 14.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-14T15:39+0000

2021-09-14T15:39+0000

2021-09-14T15:39+0000

españa

fotografía

arte contemporáneo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1116042550_0:198:1601:1098_1920x0_80_0_0_3ac9da477054fbaad016e06420b76b27.jpg

El arte español está de luto y, en particular, la provincia de Almería. La muerte de Carlos Pérez Siquier, que en diciembre habría llegado a los 91 años, cierra la etapa de uno de los artistas visuales más importantes del país y de la escena internacional. Fotógrafo de una época, de una transición y de un carácter único, su obra sirve como legado artístico, pero sobre todo, como relato de una sociedad.Su ciudad, Almería, ha declarado un día de luto oficial para despedir al que fuera Premio Nacional de Fotografía en 2003, por su "constante afán de renovación". Un afán que le ha llevado a no soltar la cámara hasta sus últimos días y a seguir ostentando "una mirada fotográfica joven, a pesar de su edad", nos cuenta Juan Manuel Martín Robles, director de la Fundación de Arte Ibáñez–Consentino.Pérez Siquier es de los pocos artistas que sí fue profeta en su tierra –y desde su tierra, desde donde siempre mantuvo su residencia y su campo de trabajo–. Antes de morir presenció la reciente ampliación de su museo, el Centro Pérez Siquier que se creó en septiembre de 2017 en Olula del Río (Almería). Al Premio Nacional de Fotografía le siguieron en 2013 el reconocimiento del festival PhotoEspaña y en 2018 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.Una mirada revolucionaria de la España recientePérez Siquier desarrolló un talento descomunal a raíz de su afición de fotografiar cuando no trabajaba en el banco. Su irrupción en la escena artística con La Chanca, una obra que retrató uno de los barrios más pobres y marginales, un rincón olvidado de la España franquista, atrajo muchas miradas. "Siempre aportó luminosidad", destaca Juliá sobre esta época en la que sus retratos daban un matiz más a la tragedia y miseria del Neorrealismo de las posguerras.Pero si algo destaca del legado de Pérez Siquier es su trato del color, que llegaría con muchas críticas a su obra en las imágenes de La Playa. España vivía el aperturismo turístico del fin de la dictadura, ¡el boom de los bikinis y el destape! y su obra refleja esa libertad colorida. "Creó una gramática nueva, muy osada, se atrevía a cortar las cabezas de los cuerpos, solo importaba el color y la luz", señala Juliá, quien destaca el uso de la paleta de color que marcaría la escena pop en todo el mundo."Fue, de hecho, el primer artista fotográfico que salió de España y desde entonces, su obra siempre ha formado parte de las principales exposiciones internacionales", nos cuenta Martín Robles.Una figura juguetona vigente hoy díaPero si algo destacan de él los expertos es su carácter, la personalidad de un hombre que lo colmaba todo de ironía y acidez, pero con mucha ternura y capacidad de escuchar y de entender a quien tenía en frente. "Todo eso lo sigue dejando patente su obra hasta los últimos días", valora Juliá.Su obra precede en tiempo a la de otro artista icónico del color y del relax, Martin Parr, quien afirmó –a pesar de las similitudes– desconocer la obra de Siquier.Pero la escuela visual que instauró este almeriense tiene mucho de historia y de lección aprendida. "Él es en el fondo la figura que inspira la película", comparte con Sputnik Vanesa Benítez, directora y guionista de la película La vida Chipén docuficción que narra la transición y la creación de la nueva iconografía de España a través de las fotos que impulsó el Ministerio de Turismo de Franco al final de la dictadura.Vanesa Benítez tuvo varias entrevistas con Siquier, pero el estreno de la película llegará demasiado tarde para alguien cuya vida inspira esta nueva cinta "que habla de cómo pasamos del blanco y negro de la larga posguerra a la llegada de los turistas, el dinero y el color, un modelo de atracción e inversión turística que sigue vigente hoy", explica.Pero actualmente, a diferencia de los años 60 donde España se maravillaba con el destape, las suecas y los primeros resort hoteleros, sabemos de las sombras de este modelo de inversión rápida, empleos precarios y demasiados servicios. "Entonces, él ya mostraba ese boom del color y del bikini con sus sombras, los turistas borrachos, las mujeres maquilladas tostándose al sol, era una mirada irónica, pero lúcida", explica Benítez.Siquier fue uno de los trabajadores que mostró el sol y playa y el Spain is different para el Ministerio de Información y Turismo, "pero siempre se cuidó mucho de mostrar la otra cara de la realidad. Me contó que le gustaba cazar esas imágenes espontáneas de cuerpos desparramados, sin posados, así que se acercaba sigiloso…" Benítez apunta que, en parte, "seguimos sumidos en la mentira de ese turismo de postal que se promovía entonces, por eso reivindicar su legado hoy es necesario".Un retrato universal desde un rinconcito de EuropaAdemás de ofrecernos un retrato artístico de una época y una transición social, también Siquier propone una mirada única. A pesar de las muchas ofertas que tuvo, nunca abandonó Almería.El trabajo de este fotógrafo es, al fin y al cabo, la reivindicación del arte provincial pero universal, alejado de los grandes mercados y focos de atracción. Sus personajes de barrios de Almería o de playas de pescadores que casi nadie conocía, se codeaban con otros que bien podrían estar en Milán o París, "eso dignifica su entorno, es una voz chica, pero una voz a tener en cuenta en el contexto global", para eso sirve también el arte.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

fotografía, arte contemporáneo