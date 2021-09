https://mundo.sputniknews.com/20210914/los-posibles-destinos-del-cadaver-de-abimael-guzman-cabeza-de-sendero-luminoso-1116056081.html

Los posibles destinos del cadáver de Abimael Guzmán, cabeza de Sendero Luminoso

Abimael Guzmán murió a los 86 años en la celda en la que cumplía cadena perpetua desde 1992, condenado por actos de terrorismo.

américa latina

sendero luminoso

perú

pedro castillo

La muerte del exlíder del grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso abrió una inesperada polémica: cuál debe ser el destino de su cadáver y quién tiene la potestad para decidir qué se hace con él.Guzmán falleció a las 6:40 de la mañana del 11 de septiembre en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, donde se mantenía detenido desde 1992. Funcionarios de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao llegaron a la celda para levantar el cuerpo y trasladarlo a la Morgue Central del Callao, donde se realizaría una necropsia, un examen antropológico, de odontología forense y de ADN.Las pericias indicaron que su muerte había sido consecuencia de una "neumonía lateral causada por un agente patológico". También se realizaron varias pericias para corroborar que el cuerpo efectivamente fuera de Guzmán, como pruebas de ADN, de huellas digitales y de piezas dentales.No fue la única medida para intentar corroborar la identidad del exguerrillero, ante los rumores y leyendas sobre que, en realidad, no había muerto. El 13 de septiembre, dos días después de la muerte, una delegación de seis congresistas peruanos visitó la morgue para cerciorarse de que el muerto efectivamente fuera Guzmán. "Es la misma persona que sale en los diarios y que hemos visto a lo largo de los tiempos", declaró la congresista Gladys Echaíz al portal Gestión luego de ver fotografías del cadáver.En forma paralela, el Ministerio Público ya había dispuesto que, de acuerdo a la normativa, el cuerpo del cabecilla de Sendero Luminoso fuera entregado "a los familiares directos debidamente acreditados". Quién se presentaría a reclamar el cuerpo era una incógnita en ese momento debido a que la esposa de Guzmán, Elena Iparraguirre Revoredo, también se encuentra cumpliendo prisión perpetua desde 1992. Guzmán e Iparraguirre —dirigente de peso dentro de Sendero Luminoso—contrajeron matrimonio en 2010, estando ambos en la cárcel.A pesar de eso, en la mañana del 12 de septiembre una mujer llamada Iris Yolanda Quiñonez Colchado se presentó ante la fiscalía para solicitar formalmente que se le fuera entregado el cuerpo de Guzmán. Según informó el Ministerio Público, la mujer dijo tener un poder escrito otorgado por Iparraguirre, única con lazo familiar para realizar el trámite.Quiñonez Colchado también integró Sendero Luminoso y fue condenada a cadena perpetua por diversos asesinatos. Sin embargo, recuperó la libertad en 2007, tras varias instancias judiciales.A pesar del pedido, el Ministerio Público no entregó el cuerpo a la mujer. Medios peruanos reportan que no existe certeza sobre que, en caso de que los restos le sean entregados, pueda obtener la autorización para realizar un velatorio.¿Pueden incinerar el cadáver de Abimael Guzmán?Con el cuerpo de Guzmán aún a disposición de Fiscalía, el ministro de Justicia peruano, Aníbal Torres, solicitó formalmente que el cadáver sea incinerado y no entregado a la mujer. Según el oficio enviado por el secretario de Estado al Ministerio Público, permitir que Guzmán sea enterrado "pone en riesgo la seguridad de peruanos y peruanas, pues no se puede negar que para este sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente son un símbolo de su insanía y buscarán enaltecerlo y homenajearlo".La postura de Torres difirió con la del propio presidente, Pedro Castillo, quien remarcó que el Poder Ejecutivo no interferiría en la decisión de la fiscalía sobre el cuerpo de Guzmán.El debate motivó la intervención de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien en una entrevista con el canal RPP explicó que en la actualidad "no hay marco normativo" que permita al fiscal a cargo del caso disponer la incineración de los restos."Esto es un vacío que debe ser tratado por los órganos competentes", advirtió. Ávalos enfatizó que la decisión depende del fiscal actuante pero sostuvo que el operador legal debería tener en cuenta en su decisión "el impacto social" que su resolución podría tener.Las palabras de Ávalos fueron el preámbulo para el envío al Congreso de un proyecto de ley redactado por la propia fiscal que otorga al fiscal la potestad de definir el destino del cuerpo si transcurren 36 horas desde su ingreso a la morgue sin que haya sido reclamado por familiares. Además, otorga la potestad a quien esté a cargo del caso de tomar una decisión en caso de riesgo para la población.La iniciativa tiene el visto bueno de integrantes de todas las bancadas del Congreso excepto la del oficialista Perú Libre. También encuentran apoyo en las organizaciones de víctimas de terrorismo, que esperan que Guzmán sea incinerado y sus cenizas "echadas al mar".Mientras mantiene el cuerpo en custodia, la Fiscalía de Perú aclaró que si se aprueba el proyecto enviado al Congreso "se aplicaría también al caso del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, cuyo cuerpo se mantiene en la Morgue del Callao".

