Líder catalán indultado acusa a España de vetarlo de las negociaciones sobre Cataluña

Líder catalán indultado acusa a España de vetarlo de las negociaciones sobre Cataluña

BARCELONA (Sputnik)

españa

cataluña

jordi sànchez

independentistas

pere aragonès

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha vetado una parte de la delegación catalana porque probablemente no está en condiciones de abordar el conflicto en nuestros términos", afirmó en rueda de prensa el dirigente del partido independentista Junts de Catalunya.Así se pronunció el político indultado después de que el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, dejara a su partido fuera de la mesa de diálogo entre España y Cataluña que se celebrará esta semana en Barcelona.Aragonès rechazó la propuesta de sus socios de coalición de incluir en la delegación negociadora a miembros de Junts externos al Ejecutivo, entre ellos Jordi Sànchez y el también indultado Jordi Turull.Sànchez explicó que su partido no modificará su propuesta de miembros para la delegación negociadora, por lo que estarán excluidos de la reunión que encabezarán este miércoles Pere Aragonès y Pedro Sànchez.El líder indultado destacó la "absoluta apuesta por el diálogo" mostrada por los de Puigdemont, que iban a la mesa "con lealtad pero escepticismo", y calificó de "mal presagio" que el presidente catalán "acepte la censura" del Gobierno español.Según Aragonès, del partido Esquerra Republicana, Junts rompió un pacto de la coalición independentista para incluir solo a miembros del Ejecutivo dentro del grupo de negociadores.Desde Junts, no obstante, creen que se trata de una "injerencia" del Gobierno español y que este busca dejar fuera de la mesa la petición de un referéndum de autodeterminación, para tratar de solucionar el conflicto mediante concesiones y traspasos de competencias a Cataluña.

cataluña

