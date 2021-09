https://mundo.sputniknews.com/20210914/la-pandemia-en-espana-da-tregua-al-rugido-vuelven-los-musicales-en-la-gran-via-de-madrid-1116020987.html

La pandemia en España da tregua al rugido: vuelven los musicales en la Gran Vía de Madrid

La pandemia en España da tregua al rugido: vuelven los musicales en la Gran Vía de Madrid

Estas producciones teatrales levantan el telón en septiembre después de un año y medio en espera por el coronavirus. Con un aforo reducido, achacan que el... 14.09.2021

Pitu Manubens, actor catalán de 33 años, se mudó en 2019 de Barcelona a Madrid. Encadenaba el montaje de El jovencito Frankenstein con el de El Rey León. Se subió a las tablas de la Gran Vía interpretando al villano Scar hasta marzo de 2020. El fin de semana en que se decretaba el estado de alarma ya había tenido una reunión con el equipo en la que se anunciaba el parón. Iba a ser de dos semanas, pero se ha prolongado hasta ahora. El 23 de septiembre vuelve a rugir con sus compañeros: la pandemia les ha dado tregua y los musicales levantan el telón en Madrid."Ha sido desesperante. Era como una prórroga constante", rememora Manubens, que llegó a perder el ánimo después de varios meses de espera. "No salía nada y si hacía algún casting no me seleccionaban porque sabían que en cuanto se hiciese El Rey León lo iba a dejar", comenta a Sputnik una mañana en la que pasea aliviado, con esperanza por el regreso. "El primer día que fuimos a ensayar no nos lo creíamos. Ya estaba nervioso antes, probándome el vestuario. Y con todos ya fue el darse cuenta de que era verdad que volvíamos", añade.Una promesa que emitían las pantallas del teatro Lope de Vega de Madrid desde el confinamiento. Un mensaje que refulgía en amarillo fosforito en medio de esta arteria cultural de Madrid, últimamente de capa caída: como El Rey León, el resto de musicales se mantenía en pausa. Mientras los cines o las obras de teatro tomaban poco a poco los escenarios, este tipo de producciones aguardaba el instante acertado. Y parece haber llegado: de aquel "volveremos" se ha pasado a "el sol vuelve a brillar"."Era una metáfora no solo de la obra, sino del momento en el que estamos, por la esperanza de que se acabe la pandemia y todo sea lo mismo", analiza Yolanda Pérez Abejón, directora general de Stage Entertainment, la compañía que lo produce. "A un musical le cuesta más volver porque requiere mucha coordinación. El equipo y los recursos son muy grandes y hay actores o actrices que vienen de varios países como Cuba o República Dominicana, así que con las restricciones tampoco se podía juntarse", explica a Sputnik.Yolanda Pérez Abejón, de hecho, narra la angustia de ir postergándolo y recuerda aquella jornada fatídica en que tuvieron que cancelar la función. "Nos llegó una orden de la Comunidad de Madrid para detenerlo al día siguiente. Decidimos hacerlo antes y luego íbamos viendo qué pasaba", dice. La plantilla, de unas 150 personas, se quedó en 15. Al resto se les incluyó en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y aprovecharon para hacer alguna mejora de los teatros.Ahora, con las medidas por el COVID-19, se les reduce el aforo al 75%. "Estamos en pérdidas, pero es una pescadilla que se muerde la cola. Nosotros dependemos mucho del turismo, pero no hay. Entonces, andamos con lo mismo: si no vienen no abrimos y si no abrimos no vienen", zanja, alegando motivos más profesionales y emocionales que económicos: "Además, se cumple una década desde que estrenamos y queremos celebrarla. Primero volviendo y después con una supermegafiesta".Musicales como El Rey León cuestan entre tres y 10 millones de euros, indica. En Madrid y otras ciudades españolas, además, se han representado grandes éxitos como Mamma Mia, Jesucristo Superstar o Los miserables. En estos días, la Gran Vía retoma el de Grease o el de Tina, sobre la cantante Tina Turner, alzándose de nuevo como el Broadway español. La mayoría los llevan dos empresas: Stage Entertainment y SOM Produce, aunque también hay otras compañía, como Let's Go.José María Cámara, responsable de SOM Produce, declaraba en un acto público que en 2018 se recaudaron 160 millones de euros en las salas de teatro y 110 procedían de estos espectáculos. "Más que todo el cine español", esgrimía, basándose en los 103,8 millones de euros que registró ese mismo ejercicio el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (en 2019 fueron 94,11) y poniendo así en valor este tipo de montaje."Tenemos 4.400 butacas en diferentes salas y cada musical ronda el centenar de trabajadores", adelanta Marcos Cámara a Sputnik, detallando su presencia en Madrid o en Barcelona, donde también reanudarán la temporada con Billy Elliot. El CEO de SOM Produce resalta el hueco que se quedaba en el país sin esta oferta y señala otro impedimento, aparte del aforo: muchos de los espectadores son de otras comunidades autónomas, que han tenido, por rachas, el perímetro de su región cerrado a movimientos.Desde el primer momento, defiende, las decisiones de la productora "fueron encaminadas a compartir nuestra actividad con esta situación en base a la creación de protocolos de seguridad que garantizasen, en la medida de lo posible, la salud de nuestros empleados y público asistente". "Sin salud no hay economía. Y ambas tienen que poder ser compatibles, como se ha demostrado en Madrid", alega, en un momento en que España ha superado el 70% de vacunados y rebaja el riesgo de coronavirus."Ha sido un reto diario gestionar los cambios de horarios y de normativa, intentado siempre permanecer abiertos. El público respondió siempre con gran entusiasmo, con una gran asistencia a los teatros, lo que nos ha animado a seguir trabajando para ello. Ha sido una experiencia a la vez muy gratificante", resuelve Cámara, rememorando cómo desde el principio se prepararon "para el peor escenario": "el que finalmente se cumplió".Se pusieron hace un año, por si acaso. En mente, superar los inconvenientes del virus o imprevistos climáticos como el temporal Filomena, "con efectos devastadores". Los obstáculos han unido a la plantilla, que vive con emoción el retorno. "Nos vamos a reencontrar tras 18 meses sin poder ofrecer nuestras funciones. La asistencia a musicales nos ayuda a reencontrarnos, al menos en parte, con esa vida que todos tanto añoramos y que poco a poco vamos a recuperar. Estos momentos nos hacen sentir que lo estamos superando", concede Cámara, optimista. Lo son también en Stage Entertainment, que ya ha vendido casi todas las entradas. "Hay muchas ganas. La gente lo necesita", sentencia Manubens.

