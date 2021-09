https://mundo.sputniknews.com/20210914/evaluan-las-consecuencias-que-causaria-una-guerra-de-eeuu-con-rusia-y-china-1116040190.html

Evalúan las consecuencias que causaría una guerra de EEUU con Rusia y China

Evalúan las consecuencias que causaría una guerra de EEUU con Rusia y China

El vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, el general John Hyten, habló sobre las consecuencias que puede ocasionar un... 14.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-14T14:27+0000

2021-09-14T14:27+0000

2021-09-14T14:27+0000

internacional

rusia

eeuu

china

guerra nuclear

política exterior

relaciones internacionales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107173/77/1071737753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ec55c3f8fa647702bc88e4587ebec3a.png

A tiempo de destacar el éxito de las conversaciones entre Washington y Moscú para garantizar la estabilidad estratégica, el general estadounidense dijo que era importante iniciar un diálogo con Pekín para discutir estos temas."Tenemos el objetivo común fundamental de no iniciar nunca una guerra entre nosotros, porque una guerra con armas nucleares es muy mala", explicó el comandante militar.A su vez, en una entrevista con la versión rusa de Sputnik el experto Ígor Korótchenko calificó las declaraciones del general estadounidense de inapropiadas porque, en su opinión, es extraño escuchar declaraciones al respecto de un actual comandante militar estadounidense.Según el experto, nunca deberían escucharse tales argumentos por parte de militares de alto rango activos porque estos países tienen en sus manos las armas más destructivas del mundo, "por lo que el precio de sus palabras es excepcionalmente alto". Por lo tanto, cualquier escenario de confrontación militar se convertirá inevitablemente en hostilidades a gran escala, primero con un uso limitado y luego a gran escala.En opinión a Korótchenko, "cualquier posibilidad de tales escenarios apocalípticos" debe ser descartada mediante métodos políticos y trabajo diplomático. Añadió que Rusia no busca una confrontación con EEUU, pero al mismo tiempo defiende con firmeza sus intereses nacionales porque la doctrina militar rusa es de carácter defensivo y no contempla acciones ofensivas de carácter preventivo.

https://mundo.sputniknews.com/20210616/grupo-de-control-de-armas-eeuu-y-rusia-deben-tener-acuerdo-de-transparencia-nuclear-1113285341.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, china, guerra nuclear, política exterior, relaciones internacionales