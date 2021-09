Estos son los alimentos que no le debes dar a tu bebé o niño pequeño si tiene eczema

https://mundo.sputniknews.com/20210914/estos-son-los-alimentos-que-no-le-debes-dar-a-tu-bebe-o-nino-pequeno-si-tiene-eczema-1116025570.html

En los últimos años la alimentación ha pasado a ser un tema fundamental en la vida de las personas, ya que cada vez se conocen más los efectos que pueden tener... 14.09.2021, Sputnik Mundo

El tema adquiere importancia cuando estas afecciones se presentan a temprana edad. Problemas dermatológicos, como el eczema o dermatitis atópica, pueden ser bastante molestos tanto para los padres como para los bebés recién nacidos y los niños hasta los tres años de edad.No es un padecimiento fácil de tratar, debido a que los medicamentos que se prescriben no siempre pueden ser suministrados a tan corta edad. Otro factor que podría agravar la situación, es que el eczema viene acompañado en la mayoría de los casos de una picazón que empeora si la zona afectada es tocada o rascada con las manos sucias. En niños pequeños esto es difícil de controlar.No obstante, a veces la solución podría ser más fácil de lo que se piensa y consiste en eliminar ciertos alimentos de la dieta de los pequeños. Todo dependerá del tipo y la gravedad de la dermatitis atópica, por lo que lo mejor es consultar primero a su médico de cabecera.¿Qué es el eczema?También conocida como dermatitis atópica, el eczema es una afección bastante común que se caracteriza por la piel enrojecida e inflamada y viene muchas veces acompañada de picazón.Este padecimiento puede afectar a cualquier persona, pero es bastante común entre los niños. Alrededor del 60% de los casos se desarrollan durante el primer año de vida, de acuerdo con Healthline.Investigaciones, citadas en el portal de salud, muestran que ciertos alimentos pueden desencadenar esta afección en el 20-30% de los casos de eczema de moderado a severo. A pesar de que estos alimentos no lo causan directamente, hacer cambios en la dieta podría ayudar a reducir los síntomas.¿Qué alimentos evitar?Los estudios mencionados por Healthline señalan que siete grupos de alimentos pueden ayudar a empeorar la situación. Además, al evitar su consumo se puede incluso mejorar la dermatitis atópica.1. LácteosLa alergia a la leche de vaca es la alergia alimentaria más común en los niños pequeños. Asimismo, los productos lácteos como la leche, el yogur y el queso son desencadenantes comunes del eczema.Además, un estudio de 2019 mostró que los bebés con eczema tenían seis veces más probabilidades de tener alergia a la leche de vaca, los huevos o el maní a los 12 meses de edad en comparación con los bebés sin esta afección.2. Pescados y mariscosAunque tanto el pescado como los mariscos son muy nutritivos y son una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, también pueden empeorar los síntomas del eczema en muchos niños.Esto se debe a que las alergias al pescado y los mariscos son comunes y pueden causar una amplia gama de efectos secundarios, que incluyen urticaria, picazón y eczema.3. Productos de sojaA pesar de que las alergias a esta comida no son tan comunes, para las personas con alergia a este alimento el consumo de productos que contienen soja podría desencadenar reacciones cutáneas como el eczema.4. HuevosEste alimento, que contiene varios alérgenos, también podría desencadenar síntomas de eczema.5. NuecesLas alergias a las nueces pueden ser muy graves y a menudo se asocian con casos graves de eczema, asma y alergias estacionales. Además de evitar específicamente las nueces, es posible que deba evitar los alimentos que las contienen, como el pesto, mantequillas de nueces, productos de coco y ciertos tipos de cereales, galletas, galletas saladas o dulces.6. Trigo o glutenEl gluten es una proteína específica que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno y que le da a la masa su estructura y elasticidad. Para las personas con alergia al trigo, consumir productos que lo contienen puede empeorar el eczema y también podría causar otros síntomas, como urticaria, asma y problemas digestivos.Además, el eczema y las erupciones cutáneas también pueden ser causados ​​por una sensibilidad al gluten, así como por la enfermedad celíaca.7. ManíLos cacahuetes son un alérgeno común y están asociados con varias reacciones cutáneas, que incluyen erupciones cutáneas, urticaria, picazón y eczema. Las alergias al maní son especialmente comunes entre bebés y niños pequeños, ya que la mayoría de las alergias al maní aparecen dentro de los primeros 2 años de vida.

