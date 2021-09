https://mundo.sputniknews.com/20210914/especialista-en-bitcoin-visito-el-salvador-y-dio-su-veredicto-ha-sido-un-colapso-1116044096.html

Especialista en bitcóin visitó El Salvador y dio su veredicto: "Ha sido un colapso"

Especialista en bitcóin visitó El Salvador y dio su veredicto: "Ha sido un colapso"

El estadounidense Marc Falzon, un youtuber especializado en criptomonedas, visitó El Salvador para ser testigo de la puesta en circulación del bitcóin como...

"El bitcóin en El Salvador ha sido menos un lanzamiento y más un colapso", aseguró el estadounidense Marc Falzon, un youtuber especializado en criptomonedas que visitó el país centroamericano específicamente para ser testigo de los primeros días de funcionamiento de la moneda que el Gobierno de Nayib Bukele definió como oficial.Durante su estadía en El Salvador, Falzon brindó una entrevista al portal ElSalvador.com en la que advirtió que la forma en que el Gobierno salvadoreño implementó el bitcóin traiciona la filosofía detrás de la criptomoneda más famosa.En ese sentido, explicó que hoy los salvadoreños "no tienen acceso a las llaves de su criptoactivo", la herramienta utilizada para poder realizar las transacciones. El youtuber agregó que también pudo comprobar que la aplicación Chivo "no funciona" y que los usuarios no han podido extraer dólares por sus bitcoines en los cajeros automáticos destinados para eso.En relación a la aplicación Chivo, Falzon apuntó que "el problema fundamental es que está centralizado, que los fondos están controlados por la entidad", algo que según va en contra de la naturaleza del bitcóin. "Una de las filosofías fundamentales de Bitcoin es que si no controlas las llaves, no es tu dinero", ilustró.En efecto, según el estadounidense, los salvadoreños no están pudiendo hacer transacciones menores a 5 dólares en bitcóin. "Las personas que quieren usar su Chivo App y gastar 0,50 dólares por una pupusa (tortilla típica salvadoreña) o comprar almuerzo no pueden hacerlo. No la pueden usar como moneda ni adquirir esas cosas a las que necesitan tener acceso", complementó.Por ese motivo, Falzon considera que actualmente el bitcóin no está siendo utilizado como dinero propiamente dicho en El Salvador sino el sistema solo apunta, según dijo, a "empujar a la gente a usar dinero fíat", es decir, una moneda cuyo valor es decretado por un Gobierno (como el dólar estadounidense o el euro, por ejemplo). En ese sentido, remarcó que "en este momento el único fin útil que puedes darle es convertirlo a dólares".El especialista también cuestionó que la obligatoriedad del uso del bitcóin en el país centroamericano, cuando se trata de "algo tan nuevo, volátil y riesgoso".Asimismo, se mostró en desacuerdo con que los usuarios de Chivo no paguen las comisiones de uso que exige Bitcoin. Falzon recordó que "no hay almuerzos gratis", por lo que si los usuarios de Chivo no pagan las comisiones, estas aparecerán "en otro lado, posiblemente en dinero de los impuestos". "Que alguien más pague por mis transacciones me parece inmoral", remarcó.

