'Enemigos en casa': acusan a "supuestos aliados" de promover desintegración de España

'Enemigos en casa': acusan a "supuestos aliados" de promover desintegración de España

No es Rusia quien amenaza la integridad territorial de España –un cuento "totalmente estrafalario y disparatado"–, sino que el peligro real proviene de los...

'Enemigos en casa': acusan a "supuestos aliados" de promover desintegración de España 'Enemigos en casa': acusan a "supuestos aliados" de promover desintegración de España

Para sustentar sus palabras, Torrox, autor del libro 'Golpe a la Nación: Crónica de una conjura consentida', citó algunos "ejemplos muy claros", entre ellos, la postura asumida por la Justicia belga que "decidió denegar la extradición" del expresidente catalán Carles Puigdemont –artífice del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017– "que era reclamado por el Tribunal Supremo de España"."El señor Puigdemont, quien huyó de España para eludir su responsabilidad penal, para eludir rendir cuentas ante la Justicia nacional por sus actos, sigue viviendo libremente en territorio belga", constató, al indicar que el caso de "otro supuesto aliado", Alemania, es "incluso más grave"."El referéndum de autodeterminación de octubre de 2017, que fue ilegal, no es el primero que realiza la Generalidad de Cataluña, es el segundo. El 9 de noviembre del año 2014, bajo la presidencia del señor Artur Mas, la Generalidad de Cataluña también realizó un referéndum de autodeterminación. En estos dos referéndums ilegales de autodeterminación, tanto del año 2014, como del año 2017, tuvo una participación esencial una empresa alemana que se denomina T-Systems. Esta empresa es filial de Deutsche Telekom, y el Gobierno alemán, el Estado alemán, es el poseedor del 31,9% de Deutsche Telekom. ¿Es creíble que quien posee un tercio del accionariado de Deutsche Telekom, sea ajeno a la circunstancia de que una filial de Deutsche Telekom está participando en un proceso de desestabilización de una tercera potencia? Eso no es creíble", subrayó Torrox."En abril de 2018, el señor Puigdemont, procedente de Finlandia, entró en Alemania camino de vuelta hacia Bélgica, y fue detenido en función de la orden de captura y extradición que había cursado el Tribunal Supremo de España. Pero un tribunal provinciano alemán que fue el competente por el lugar en el que se produjo la detención, denegó la extradición y se arrogó a sí mismo el papel de la Corte de Casación del Tribunal Supremo de España, es decir, un tribunal provincial de una tercera potencia erigiéndose como una jurisdicción superior al Tribunal Supremo de España", apuntó el periodista, calificando como "algo completamente inaudito e inconcebible" que "no se haya producido ninguna reacción por parte de las autoridades españolas" ante estos y otros hechos de esta índole.Unos hechos que revelan la existencia de una estrategia hacia España destinada a crear en la nación ibérica "una inestabilidad" que les permita a los ejecutores de este plan "un comercio con el que saquen unos mayores beneficios", así como "debilitar la posición de España en el plano internacional", impidiendo que el país vuelva a tener un peso como el que tenía "a principios del sigo XXI", cuando "era uno de los actores principales dentro del proceso de toma de decisiones de la UE"."España en ese proceso de toma de decisiones de la UE ha desaparecido, se ha diluido en la nada, no existe. Todas las decisiones son tomadas prácticamente en unidad de poder de dos potencias pertenecientes a la UE, Francia y Alemania, y más bien todo parece indicar de que es Alemania la que lidera todo este proceso de toma de decisiones", enfatizó.Una decisiones que pretenden "llevar a cabo un proceso de federalización de todas las naciones europeas", ya que para quienes promueven esta idea "es mucho más fácil someter a sus intereses a un país dividido en pequeñas regiones", algo que está teniendo lugar en relación a España, donde se apoya al separatismo catalán para "trocearla".Esta realidad no se encuentra en la prensa dominante que no deja de agitar el fantasma de la "mano de Moscú" detrás del independentismo en Cataluña, mientras que en realidad el gigante euroasiático en reiteradas ocasiones se ha posicionado claramente en defensa de la integridad territorial de España, por ejemplo, apoyando a Madrid en la cuestión de Gibraltar."Me llama la atención que el Gobierno de España no responda en reciprocidad con Rusia y con el pueblo ruso, que realiza esta muestra de apoyo a la integridad nacional del país", sostuvo al respecto Javier Torrox.

