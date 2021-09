https://mundo.sputniknews.com/20210914/calderon-vuelve-a-arremeter-contra-el-presidente-cubano-1116054668.html

Calderón vuelve a arremeter contra el presidente cubano

El expresidente Felipe Calderón volvió a emitir críticas contra la visita diplomática de Miguel Díaz-Canel, mandatario de Cuba, y aseguró que el caribeño... 14.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

cuba

felipe calderón

miguel díaz-canel bermúdez

méxico

celac

"El presidente cubano Díaz-Canel encabeza un gobierno altamente represor, que ha asesinado opositores a la luz del día y encarcelado injustamente a decenas más, periodistas y civiles, muchos incomunicados. Es inaceptable avalar eso dándole trato privilegiado en nuestro Bicentenario", asentó Calderón en Twitter.El exmandatario mexicano respondió a las críticas que Andrés Manuel López Obrador hizo desde la conferencia matutina sobre su postura ante la inminente visita del mandatario cubano, quien arribará a México en el marco de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), además de participar en los festejos de la independencia.López Obrador acusó a Calderón de hipócrita y recordó que el opositor se reunió con Raúl Castro durante su gestión al frente de México, entre 2006 y 2012.Calderón reviró que fue durante su mandato que se fundó la CELAC y reconoció que hizo tareas diplomáticas con actores políticos de distintos espectros.Agregó que el actual presidente de México debería saber que Díaz-Canel encabeza una administración autoritaria en la isla, pero está mal informado porque lo rodean fanáticos y no hombres de Estado."Hasta sus autores favoritos, (Pablo) Milanés y (Silvio) Rodríguez, apoyadores de la dictadura, han hablado al respecto con y por las víctimas. Sí, somos distintos. No apoyamos dictaduras", sostuvo el expresidente."Estoy seguro de que al presidente López Obrador le interesa la unidad de los mexicanos, especialmente en el Bicentenario de la Independencia. Yo quiero lo mismo. No agreguemos elementos que nos dividan, busquemos los que nos unan. Si ese es el propósito, contará siempre conmigo", añadió.El mensaje de Calderón se da un día después de que el propio Díaz-Canel expresara respaldo a México por la conmemoración de la resistencia de los Niños Héroes a la invasión estadounidense de 1847, que derivó en la toma del Castillo de Chapultepec, entonces sede del Colegio Militar.Además, se enmarca en la antesala de la reunión de la CELAC programada para el sábado 18 de septiembre y que tiene el objetivo de trazar las bases para la conformación de un organismo latinoamericanista que privilegie los intereses de los países de la región mientras merma la influencia de Estados Unidos, además de que pretende sustituir o inhabilitar a la actual Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

Tomas Bonzon Tener que soportar la retórica politiquera de este sujeto maligno resuelve el estómago. 0

Luis GC. Con el mayor respeto al pueblo mexicano, aquel lado más digno y comprometido con su patria, el Sr Felipe Calderón y todos sus lacayos deben saber y tener claro de que Cuba no es México y que muy pocos países del mundo pueden darse el lujo que Cuba durante más de 60 años de Revolución se da y muestra al mundo como unos de los pocos países con más bajo índice de criminalidad del planeta tierra, es unos de los pocos países donde andar las calles cualquiera que sea la edad no constituye peligro potencial, donde el crimen organizado y los secuestros no existen, donde los jóvenes no desaparecen ni son liquidados en masas, donde portar un arma significa un grave delito ante la sociedad, donde las escuelas no son objetos de masacres o asesinatos....Diaz-Canel como cubano es resultados de la preocupación de la dirección del país por formar y fortalecer a sus ciudadanos y como es lógico unos se destacan más que otros según sus potencialidades y sabiduría.... 0

cuba

méxico

2021

Noticias

cuba, felipe calderón, miguel díaz-canel bermúdez, méxico, celac