Apple presenta su nuevo buque insignia: ¿qué tiene de novedoso el iPhone 13?

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, encabezó la presentación de los nuevos productos de la manzanita: el iPhone 13, el Watch Series 7 y dos iPad. ¿Cuáles son las novedades de estos productos de alta gama?

Sin duda, la gran estrella, y quien reunía la mayor expectativa de los consumidores era el iPhone 13. Sin embargo, habrá qué ver si las prestaciones del nuevo teléfono inteligente de Apple satisfacen al mercado. ¿Es realmente muy diferente a su predecesor, el iPhone 12? Bueno, a simple vista, parecen idénticos y si vamos al corazón de los teléfonos… las cosas no cambian mucho.El iPhone 13 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y es algo más grueso que la versión anterior: 0,76 mm frente a los 0,74 mm del 12, pero la razón de este incremento en el tamaño es muy bienvenida: el nuevo iPhone aumenta la duración de su batería hasta dos horas y media más que la generación anterior, según anuncia el fabricante. Y esto también se debe al nuevo procesador A15, otra de las grandes novedades.Luego, no hay muchas más diferencias a nivel hardware. La generación anterior ya había dado el gran salto al incorporar conectividad 5G, que por supuesto se mantiene en el nuevo modelo.Apple asegura que el iPhone 13 es capaz de realizar mejores fotografías en condiciones de baja de luz, además de incorporar el llamado modo cine para grabar en 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo.En esta oportunidad, la empresa de Cupertino también ofrece las versiones mini, de 5,4 pulgadas; pro, de 6,1 pulgadas, pero con triple cámara, y pro max que mantiene las características del pro, pero lleva la pantalla hasta las 6,7 pulgadas.El precio de partida, el del mini, es de 699 dólares para la configuración con 128 gigabytes de almacenamiento, hasta los 1599 dólares para quienes quieran el iPhone 13 Pro Max de un terabyte.Nuevos iPads y relojesApple también presentó este 14 de septiembre un nuevo iPad al que calificó como "superpoderoso y superasequible". La flamante tableta tiene conexión 4G y pantalla de 10,2 pulgadas, mientras que la versión mini ofrece 5G en su pantalla de 8,3 pulgadas. Los precios comienzan en 329 y 499 dólares, respectivamente.Además, la compañía también reveló la nueva generación de relojes inteligentes. El Watch Series 7 tiene una pantalla más grande, "en la que todo resulta increíblemente fácil de usar y leer".Apple indica que el nuevo sistema de carga del Watch Series 7 está pensado "para que no pierdas ni un segundo". Gracias a su arquitectura de carga rediseñada y al cable USB‑C de carga rápida, se podrá cargar la batería hasta un 80% en solo 45 minutos. Se cree que el precio será de 399 dólares en los Estados Unidos, aunque Apple lo confirmará en el momento en que empiece a venderlo, en el otoño boreal.

