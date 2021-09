https://mundo.sputniknews.com/20210913/whatsapp-esta-preparando-una-sorpresa-para-sus-usuarios-1116003555.html

WhatsApp está preparando una nueva herramienta para los usuarios del iPhone

Si bien las notas de voz son la manera más rápida de enviar un mensaje, no siempre resultan cómodos para el receptor. La 'app' de mensajería instantánea... 13.09.2021, Sputnik Mundo

La nueva herramienta se basará en la tecnología de reconocimiento de voz de Apple, por lo que al principio, solo estará disponible para los usuarios del iPhone.Los datos se enviarán a los servidores de la compañía de la manzana y supuestamente también se utilizarán para entrenar a la inteligencia artificial. La transcripción será opcional y permitirá transcribir una parte determinada del mensaje. En cuanto a los textos, se almacenarán en la base de datos interna de WhatsApp.Hasta el momento, no hay más información sobre la tan esperada función y tampoco se sabe si la transcripción también llegará a los dispositivos Android.Cabe señalar que WhatsApp no es la única aplicación capaz de transcribir los mensajes de voz a texto. La red social rusa VK introdujo una herramienta similar en junio del 2020. Y la aplicación de mensajería Telegram permite a sus usuarios convertir las notas de voz a texto utilizando bots como Voicy o Text To Speech Bot.

