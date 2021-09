https://mundo.sputniknews.com/20210913/vibra-bdsm-y-estilo-androgino-los-5-atuendos-mas-atrevidos-de-los-mtv-vmas-2021--fotos-1115992575.html

Vibra BDSM y estilo andrógino: los 5 atuendos más atrevidos de los MTV VMAs 2021 | Fotos

Vibra BDSM y estilo andrógino: los 5 atuendos más atrevidos de los MTV VMAs 2021 | Fotos

La gala de los MTV Video Music Awards no solo destacó por la presencia del público por primera vez desde el inicio de la pandemia, sino también por varios... 13.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-13T11:38+0000

2021-09-13T11:38+0000

2021-09-13T11:38+0000

estilo de vida

música

mtv

gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1115992447_169:109:1687:963_1920x0_80_0_0_b1a300d01e76a8396be1fc2a814bb22f.jpg

Lil Nas XEl intérprete de Call Me By Your Name, Lil Nas X, causó sensación en la alfombra roja con su atuendo de estilo andrógino dividido verticalmente y compuesto por un vestido de cola y un traje clásico. El rapero, que es abiertamente gay, suele romper estereotipos con sus provocativos looks en los que combina elementos tradicionalmente femeninos y masculinos.Kim PetrasLa cantautora alemana Kim Petras llegó a la ceremonia en compañía de su amiga, la socialité Paris Hilton, y vestida con un grotesco conjunto compuesto por una máscara de cuero negro —similar a la que vistió Kim Kardashian en su reciente visita al hotel Ritz-Carlton— y un vestido decorado con flores, perlas y cruces.Megan FoxLa actriz Megan Fox deslumbró en los VMAs con su atuendo desnudo y ajustado diseñado por el mítico Thierry Mugler. Su novio, el rapero Machine Gun Kelly, optó por un elegante traje rojo metálico decorado con lentejuelas brillantes. Complementó su look con un accesorio de perlas.MadonnaSi bien la reina del pop no pisó la alfombra roja de los premios, hizo una aparición sorpresa en la apertura de la ceremonia. La extravagante cantante, vestida con su emblemática gorra de cuero a lo dominatrix, se quitó su gabardina Burberry para dejar a todos boquiabiertos con un atrevido corsé negro.Troye SivanEl joven cantante y actor australiano Troye Sivan tampoco pasó desapercibido en la alfombra roja. Su elegante crop top de Fendi, combinado con unos pantalones cortos, unas medias negras y unos zapatos clásicos, dejó al descubierto el impecable físico del artista.Fue el visionario neoyorquino James Kaliardos, famoso por colaborar con Madonna, Lady Gaga y Beyoncé, entre otras celebridades, el responsable del maquillaje de Sivan.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

música, mtv, gente