Un experto: Azerbaiyán devastó de un golpe un 60% de la defensa aérea de Nagorno Karabaj

Un experto: Azerbaiyán devastó de un golpe un 60% de la defensa aérea de Nagorno Karabaj

MOSCÚ (Sputnik) — La victoria de Azerbaiyán en la guerra de 2020 en Nagorno Karabaj es atribuible a la eficacia del primer golpe, que diezmó la defensa aérea y... 13.09.2021, Sputnik Mundo

El experto agregó que el efecto se notó al poco tiempo, si bien las operaciones terrestres del ejército azerbaiyano en la primera jornada fueron más bien fallidas."Otra lección que esa guerra volvió a confirmar es la importancia de movilizar las reservas. A fin de cuentas, no son los proverbiales drones de Turquía los que determinaron la derrota armenia, sino la ausencia de gran parte de reservistas, que no llegaron a utilizarse plenamente en Nagorno Karabaj, y el hecho de que en Armenia no se decretó la movilización", señaló Pújov.El 8 de septiembre, el CAST publicó su libro, Tormenta en el Cáucaso, dedicado a la guerra de 44 días en Nagorno Karabaj.En 2020, Armenia y Azerbaiyán volvieron a enfrentarse en una nueva espiral del conflicto de Nagorno Karabaj, el más antiguo de los que existen en el espacio postsoviético.Las hostilidades, que se prolongaron por seis semanas y causaron miles de muertos, cesaron el 10 de noviembre de 2020 en virtud de una declaración adoptada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia.Por acuerdo entre las partes, Rusia envió fuerzas de paz a la zona del conflicto, por cinco años en un principio. El contingente, de unos 2.000 efectivos, se desplegó paralelamente a la retirada de fuerzas armenias desde los distritos azerbaiyanos de Agdam, Kelbecer (Kalbajar) y Lachín, ocupados durante la guerra de 1992-1994.Los militares rusos se encargan de ejercer el control de la línea divisoria entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas, así como del corredor de Lachín, que conecta a Nagorno Karabaj con Armenia.

