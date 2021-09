https://mundo.sputniknews.com/20210913/talibanes-hallan-6-millones-y-15-lingotes-de-oro-en-casa-del-exvicepresidente-saleh-1116014621.html

Talibanes hallan $6 millones y 15 lingotes de oro en casa del exvicepresidente Saleh

Talibanes hallan $6 millones y 15 lingotes de oro en casa del exvicepresidente Saleh

KABUL (Sputnik) — Los combatientes del movimiento talibán —prohibido en Rusia por terrorista— descubrieron unos seis millones de dólares y al menos 15 lingotes...

afganistán

movimiento talibán

los talibanes toman el control de afganistán

El medio apunta a un vídeo difundido en las redes sociales, en el que los talibanes muestran las riquezas encontradas en la residencia de Saleh.Una fuente del movimiento talibán confirmó a Sputnik que en la casa del exvicepresidente se hallaban "enormes cantidades de dinero".Hasta el momento, ni Saleh ni los representantes de las fuerzas de resistencia a los radicales han comentado esta información.Del 6 al 14 de agosto, los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país.La semana pasada, los talibanes anunciaron la caída de Panjshir, la última de las 34 provincias que no habían sido tomadas por la insurgencia y el martes 7 anunciaron la composición del Gobierno interino de Afganistán, formado por los miembros del movimiento fundamentalista.El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, subrayó que no se trata de un gobierno permanente.Las fuerzas de resistencia lideradas por Saleh y el jefe guerrillero Ahmad Massoud, que se oponen al talibán, tacharon de ilegítimo el nuevo gobierno y llamaron a la comunidad internacional a no reconocerlo.

